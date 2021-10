Prosegue l’altalena delle Borse in preda agli umori del mercato che cambiano giornalmente. Da diverso tempo sui mercati azionari si naviga a vista e ogni notizia viene amplificata e sfruttata per acquistare o vendere. L’altalena riguarda le Borse europee ed ovviamente riguarda anche Piazza Affari. La Borsa Italiana da alcune sedute sembra uno yo-yo. Una seduta si sale e una seduta si scende, quella dopo risale e poi riscende. Dopo la giornata positiva di venerdì 1° ottobre e quella negativa di ieri, lunedì 4 ottobre, oggi è arrivata la seduta positiva. Piazza Affari ha chiuso con un rialzo importante, supportata dai 4 titoli che da sempre sosteniamo essere i pilastri principali del nostro listino.

Borse dalle stalle alle stelle

La prima seduta della settimana ha visto i prezzi delle Borse cadere per colpa di un nemico che ha fatto tremare gli operatori. Ne abbiamo parlato diffusamente in questo articolo: “Borse azzoppate da questo balzo che corre il rischio di scatenare una tempesta”. Ieri Wall Street sembrava sull’orlo di un precipizio. La Borsa USA aveva aperto in calo e terminato la prima seduta della settimana in pesante ribasso. Ovviamente anche le Borse europee avevano chiuso tutte in calo, ma avevano limitato i danni. Tuttavia, la seduta negativa della Borsa USA aveva fatto temere il peggio per la giornata di oggi. La situazione sembrava ulteriormente aggravarsi con la chiusura in calo della Borsa giapponese di oltre due punti percentuali. Ma in meno di 24 ore, sorprendentemente le Borse sono passate dalle stalle alle stelle.

4 titoli decollano e mandano in orbita la Borsa, ma sarà vera gloria?

Nella seconda seduta della settimana le Borse in Europa hanno messo a segno importanti rialzi, con guadagni tra l’1% e il 2%. Improvvisamente le ragioni che hanno spinto ieri gli operatori a vendere sono scomparse, dopo neanche un giorno non valevano più. Piazza Affari ancora una volta è stata la migliore. Il rialzo ha superato le nostre previsioni, anticipate in questo articolo: “Un nemico mette in pericolo le Borse ma lancia questo settore ed un titolo”. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) alla fine della seduta ha chiuso con un guadagno di quasi 2%. I prezzi si sono fermati a 25.956 punti sui massimi della giornata.

Il balzo dell’indice maggiore di Piazza Affari è stato favorito soprattutto da quattro titoli. Banco BPM, Unicredit, BPER Banca e Intesa Sanpaolo sono state le 4 migliori blue chips, con rialzi tra il 3% e il 5%. Questi 4 titoli decollano e mandano in orbita la Borsa, ma sarà vera gloria? Abbiamo già visto in un recente passato improvvisi rialzi, seguiti da nuovi ribassi. Per capire se a Piazza Affari è arrivato un torello, occorrono altre conferme.

