Per i capi bianchi, la candeggina è considerata sempre il rimedio migliore. Infatti, essa disinfetta e, allo stesso tempo, sbianca bene. Tuttavia, per quanto efficace e veloce nello sbiancamento, rappresenta anche un rimedio fortemente inquinante. Quindi, a pagarne è l’ambiente, essendo la candeggina un derivato del cloro. Inoltre, è comunque utilizzabile solo sui capi bianchi e non su quelli colorati. Dovremmo, pertanto, preferire detersivi ecologici o rimedi della nonna, anche sulle macchie più ostinate. Ci sono, infatti, elementi che rimangono sui tessuti e non vanno via neppure dopo il lavaggio. Ebbene, se le macchie del bucato sono resistenti ecco che interviene questo incredibile rimedio casalingo.

Rimedio casalingo contro le macchie ostinate sui capi bianchi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un rimedio efficace sui capi bianchi da utilizzare in alternativa alla candeggina è l’acqua ossigenata. Essa rappresenta un ottimo sbiancante, igienizzante e disinfettante e, al tempo stesso, è biodegradabile. Tuttavia, il suo utilizzo richiede particolare attenzione, trattandosi di un prodotto infiammabile e corrosivo. Pertanto, occorre tenerla in luogo fresco, lontana da bambini e animali e non toccarla senza guanti. Ma vediamo come utilizzarla, anche su macchie impossibili come quelle di vino, acqua e pomodoro. Ebbene, basta mettere i capi in ammollo in una soluzione composta da acqua naturale e acqua ossigenata. Dopo di ciò, possiamo procedere al lavaggio normale in lavatrice. In questo caso, occorre diluire 1 cucchiaio di acqua ossigenata in 1 bicchiere di acqua. Poi, versare la soluzione direttamente nel cestello della lavatrice, azionando un lavaggio a 60 gradi.

Se le macchie del bucato sono resistenti ecco che interviene questo incredibile rimedio casalingo

Per tutti gli altri capi, anche colorati, possiamo procedere con quest’altro rimedio casalingo. Si tratta del bicarbonato, che va usato in modo diverso, a seconda che la macchia sia fresca o secca. Nel primo caso, è sufficiente bagnarla con acqua fredda. Poi, occorre attendere qualche minuto e cospargerla di polvere, lasciando agire per almeno 1 ora. Infine, possiamo lavare il capo in lavatrice. Se, invece, la macchia è secca, occorre stendere l’indumento sul tavolo e bagnarla con acqua fredda. Nel frattempo prepareremo una pasta, fatta con bicarbonato e acqua sempre fredda, per poi spalmarla sulla macchia. Poi, lasciamo asciugare il tutto ed, infine, spazzoliamo via i residui prima di lavare regolarmente in lavatrice.

Approfondimento

Le macchie di frutta non sono un problema, ecco come toglierle in modo naturale