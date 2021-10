Tra le verdure più amate dagli italiani ci sono certamente le melanzane. Versatili e saporitissime, si prestano a ogni tipo di piatto.

In particolare, molti amano prepararle al forno. In questo modo, risultano meno pesanti e “oliose” rispetto alla tipica cottura in padella. Ma come rendere le melanzane al forno croccanti ma allo stesso tempo succose? È semplicissimo, basta un ingrediente che possiamo trovare in tutti i supermercati.

Vediamo di che cosa si tratta.

Per delle melanzane al forno croccantissime da leccarsi i baffi basta questo semplice ingrediente

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Si tratta dell’umile farina di mais. Proprio così, la farina di mais può aiutarci a trasformare delle melanzane tristi e mollicce in delizie croccantissime. Piaceranno a tutta la famiglia. Per delle melanzane al forno croccantissime da leccarsi i baffi basta questo semplice ingrediente. Ma come possiamo usare la farina di mais per rendere le nostre melanzane al forno succulente e deliziose? Vediamo un esempio di ricetta.

Melanzane a ventaglio al forno

Per questa ricetta bastano pochissimi ingredienti. Prendiamo delle melanzane, meglio quelle di forma allungata e poi della farina di mais, olio e sale.

Per prima cosa, affettiamo le melanzane per lungo, a striscioline, ma senza arrivare fino in fondo all’estremità del picciolo. Così, avremo una melanzana che assomiglia a un ventaglio, con tante strisce ancora attaccate a un’estremità. Riempiamo una pentola con dell’acqua leggermente salata e facciamo sbollentare le melanzane per un paio di minuti.

Quando sono morbide, estraiamole e mettiamole in uno scolapasta per eliminare l’acqua in eccesso.

Impaniamole con farina di mais

Ora prendiamo le nostre melanzane e impaniamole delicatamente in abbondante farina di mais, facendo attenzione che la farina si cosparga bene su tutti i “petali” del nostro ventaglio. Distribuiamo le melanzane così impanate su una teglia con della carta da forno.

Cospargiamole con un po’ di sale e un filo d’olio. Inforniamole a 180 gradi in forno ventilato per circa 40 minuti. Il risultato sarà un piatto croccantissimo e super saporito. Possiamo consumare queste melanzane da sole. Sono buonissime anche cosparse di erbe aromatiche, oppure con del sugo caldo, o ancora con del formaggio morbido o della salsa allo yogurt. Da leccarsi i baffi! Garantito che piaceranno a tutta la famiglia.

