Come donare luce ai capelli e combattere le rughe? Ecco l’ingrediente meraviglioso che costa meno di 20 euro

Spesso i prodotti migliori e più efficaci sono quelli che la natura ci offre e che abbiamo dimenticato di usare. Come questa pianta conosciuta da millenni di cui le star vanno pazze. Ecco quale.

Bisogna guardare al passato per scoprire dei segreti di bellezza naturali custoditi da generazioni e poi caduti nel dimenticatoio. Oggi che la cosmesi naturale è sempre più di tendenza, tornano in primo piano ingredienti naturali dalle infinite proprietà, preziose per la nostra bellezza. Come questa pianta che promette di fare miracoli sul nostro corpo e di cui le star fanno largo uso.

Un concentrato di sostanze preziose

Si chiama Phyllanthus emblica ma è comunemente conosciuta con il nome di amla. È un piccolo frutto proveniente dall’India che assomiglia vagamente a una prugna. In realtà è un prodotto usato nella cosmesi sin dall’antichità. Le donne indiane da secoli applicano sui capelli e sulla pelle questo componente attivo sotto forma di olio o impacchi di bellezza. Cosa lo rende così speciale? In effetti il frutto è un concentrato di sostanze preziose: vitamina C, aminoacidi e polifenoli ricchi di antiossidanti. La medicina ayurvedica lo consiglia per potenziare le difese immunitarie e per alleviare molti disturbi. Come prodotto di bellezza è particolarmente efficace per la cura di pelle e capelli.

Come donare luce ai capelli? Con questo prodotto naturale amato da Kim Kardashian

Sotto forma di polvere, oli, sieri e creme idratanti ha letteralmente conquistato le star, soprattutto quelle d’oltreoceano. Kim Kardashian ne sarebbe una vera fan. L’amla promette un effetto anti-età su pelle e capelli e viene impiegata anche per contrastare la comparsa precoce dei capelli bianchi perché stimola la produzione di melanina. Come possiamo usarla? L’amla in polvere o sotto forma di olio si può acquistare a prezzi contenuti nelle erboristerie o nelle farmacie. Possiamo farne una maschera per i capelli o per il viso. L’amla rinforza le radici e dona volume alla chioma. I capelli acquisteranno una meravigliosa lucentezza naturale. La pelle apparirà luminosa e perfettamente detersa senza imperfezioni e punti neri.

Come si prepara

Come donare luce ai capelli? Possiamo preparare la maschera versando la polvere in una ciotola e stemperandola con acqua tiepida. Il composto dovrà avere una consistenza cremosa. Applichiamo la sostanza sui capelli dopo averli lavati e avvolgiamo con un asciugamano. Lasciamo agire la maschera per circa mezz’ora e poi laviamo di nuovo. Infine sciacquiamo accuratamente. I capelli saranno incredibilmente luminosi.

Possiamo usare la stessa maschera anche per il viso spalmando il composto su tutta la pelle ad esclusione del contorno occhi e del contorno labbra. Lasciamo agire per circa dieci minuti e poi risciacquiamo abbondantemente. Applichiamo prima un tonico e poi una crema idratante. Il risultato sarà spettacolare. La pelle apparirà liscia e perfettamente detersa. La maschera si può usare anche sul corpo con gli stessi effetti sulla pelle.