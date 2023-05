Il migliore riso da acquistare al supermercato secondo i test di Altroconsumo 

Altroconsumo ha condotto dei test sui prodotti disponibili in commercio ed ecco qual è il migliore riso da acquistare al supermercato per non avere nessun dubbio sulla sua qualità.

Il riso è un cereale che viene prodotto dalla lavorazione di diverse piante ed è il più consumato al Mondo. Pensiamo solo al fatto che è l’alimento base dell’Asia, ma che viene coltivato ovunque sul nostro pianeta.

Ma non tutti i prodotti che si trovano in vendita sono uguali. Per chi va a fare la spesa, quindi, sarà utile sapere qual è il miglior riso da acquistare al supermercato. Non solo per poter cuocerlo senza problemi e con risultati eccellenti, ma anche per avere tutti i benefici per la propria salute.

Altroconsumo ha condotto dei test sui prodotti che si trovano maggiormente esposti negli scaffali e ha stilato una classifica. In base a diversi criteri di valutazione ci sono prodotti di ottima qualità e prodotti di scarsa qualità, che non conviene comprare.

Benefici e controindicazioni

Dal sito Humanitas ci viene detto che il riso integrale è migliore perché viene lavorato in modo diverso, togliendo solo lo strato fibroso più esterno. È un alimento disponibile tutto l’anno ed è ricco di nutrienti.

Iniziamo con il dire che la composizione è la seguente: in 100 grammi di prodotto ci sono 337 calorie (86% di carboidrati, 9% di proteine e 5% di lipidi). Contiene molta acqua, molte fibre e amido che stimolano la diuresi. È un’importante fonte di potassio, calcio, sodio, ferro e fosforo, oltre a contenere niacina, tiamina, riboflavina e vitamine del gruppo E e B.

Il punto forte del riso integrale è la mancanza di glutine, quindi, adatto a chi è celiaco e molto più digeribile. Aiuta l’intestino nella sua regolare attività, così come riesce a regolare l’assorbimento degli zuccheri e del colesterolo, aspetto fondamentale per combattere il diabete e l’aterosclerosi. Prezioso per la salute delle ossa e per la produzione di globuli rossi.

Non sono presenti controindicazioni e non sono note interazioni con farmaci. Tuttavia, il consiglio degli esperti è sempre quello di affidarsi ad un nutrizionista.

Il miglior riso da acquistare al supermercato: la classifica di Altroconsumo

Gli aspetti presi in considerazione dall’associazione per i consumatori sono stati i seguenti:

informazioni in etichetta;

imballaggio;

opinione di consumatori abituali;

cottura da parte di chef.

I test hanno rivelato che il miglior prodotto in commercio è il riso MONDELLA MD CARNAROLI (1,76 euro a confezione). A seguire il riso DELTA DEL PO IGP (2,63 euro), GRANDI TERRE DEL RISO CARNAROLI e CARREFUOR RISO CARNAROLI.

Il miglior prodotto per qualità/prezzo, invece, è il riso CONAD CARNAROLI con un costo di 1,69 euro a confezione. Interessante notare come nei primi 10 posti della classifica compaiano soltanto prodotti Carnaroli.