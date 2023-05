Pelle da sogno come quella delle star? Ecco i segreti per la skincare perfetta

Oggi ancora di più grazie alle nuove formulazioni presenti sul mercato e alla skincare coreana. Ecco il nuovo trend del 2023 seguito da tante star e influencer. Riuscire ad avere una pelle da sogno come quella delle star è possibile?

I segreti della skincare perfetta

La prima regola è sicuramente un’ottima detersione del viso, con prodotti che siano il più naturali o biologici possibile. Poi si passa al tonico, che rimuove le impurità e chiude i pori. Successivamente si applica un siero viso (la quantità deve essere della dimensione di un mirtillo, troppo prodotto soffocherebbe la pelle). Poi è il momento della crema idratante, seguita dall’indispensabile protezione solare con SPF.

É bene infatti ricordare l’utilizzo di quest’ultima, la cui quantità per proteggere il volto sarebbe pari a un cucchiaino da tè. La protezione solare è uno dei metodi più efficaci per schermare la pelle dai raggi UV sia in inverno che d’estate. Si consiglia tendenzialmente di utilizzare una protezione 30 o 50 anche sotto al make-up. Non è un caso che tante star come Miranda Kerr, che ha da poco lanciato una sua linea di cosmetici bio, J-Lo dimostrino molti meno anni rispetto alla loro età biologica. Il loro trucco nel cassetto? Ve lo svelo ora.

Pelle da sogno come quella delle star? Prodotti per sembrare più giovani e skincare coreana over the top

Una pelle bella non si ottiene però solo seguendo l’ordine di applicazione dei prodotti, ma anche dalla loro sapiente miscela.

Infatti al mattino si necessiterà di più luminosità, quindi è consigliabile applicare un siero alla vitamina C per apparire splendenti e dell’acido ialuronico per un pelle visibilmente rimpolpata. Mentre la sera – momento in cui la pelle va maggiormente nutrita – via libera a creme idratanti più intense e al magico retinolo, vitamina A, dal potere esfoliante e antirughe. In una routine con acido ialuronico e retinolo si dovrebbe applicare il retinolo prima, perché le molecole di acido ialuronico possono impedire al retinolo di penetrare in profondità nella pelle. In Corea la cura della pelle è fondamentale e queste regole sono alla base, insieme a marche di alta qualità come quelle di Jowaé o Beauty of Joseon. Queste sono famose per ingredienti ottimi come ginseng, loto e niacinamide, altro prodotto antiage contro macchie e rossori per una pelle super levigata.