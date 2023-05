A Verona ci sono dei giardini storici nascosti da vedere in mezza giornata che hanno incantato scrittori e poeti

A poca distanza dal centro storico di Verona sorgono dei giardini all’italiana davvero magnifici. Da soli valgono il prezzo del biglietto, grazie all’atmosfera di antico che si cela al loro interno. Vediamo qual è la bellezza che secoli fa ha conquistato il cuore di sovrani e personaggi illustri come Mozart e Goethe.

Ogni tanto si pensa a qualche luogo da visitare in poco tempo. Per cui, è necessario che sia vicino e altrettanto suggestivo. Chi abita nei pressi di Verona o vorrebbe visitarla, potrebbe restare incantato di fronte alla magnificenza di alcuni dei giardini più belli d’Italia. Si trovano a pochi passi dall’Arena e il balcone di Giulietta e ci porteranno in un attimo in un’altra epoca.

Il parco secolare meta di celebrità

A Verona ci sono dei giardini storici nascosti che tolgono il fiato. Si tratta dei Giardini Giusti, sede della famiglia che porta l’omonimo cognome. Lo splendore di questo luogo antico attirò verso di sé numerose figure dell’epoca. Tra questi vi erano Mozart e Charles de Brosses, oltre che diversi re e imperatori come Giuseppe II e lo Zar Alessandro di Russia. Ma chi forse si ricorda più di tutti gli altri è il celebre scrittore Johann Wolfgang von Goethe.

La storia vuole che, durante un suo viaggio in Italia, il filosofo tedesco si impressionò di fronte a uno dei cipressi del giardino. Dopo che ebbe deciso di portar via un ramoscello, la pianta iniziò a portare fieramente il suo nome. Purtroppo, qualche anno fa un violento nubifragio l’ha sradicata, distruggendo quel che era uno dei simboli del giardino.

A Verona ci sono dei giardini storici nascosti tutti da visitare

I Giardini Giusti sono un concentrato di natura e architettura del Cinquecento. Chi ha la fortuna di visitarli potrà imbattersi in aree verdeggianti di aiuole di bosso. In questa sezione si ritagliano il loro spazio statue mitologiche rappresentanti divinità come Venere e Apollo. A destra dell’iconico viale di cipressi, invece, c’è un labirinto surreale dentro il quale si rischia di perdersi. Dall’altro lato, spunta il giardino degli agrumi e la vaseria.

Guardando più in là si nota perfino la sagoma di un Palazzo, composto da due appartamenti e un salone centrale. Tempo fa vi si conservavano la quadreria e l’antica collezione famigliare, mentre attualmente è sede di ricevimenti. Tutto il giardino è costruito per dare una sensazione di grandezza e stupore al visitatore. Ciliegina sulla torta è la splendida vista sulla città che offre il belvedere posto sopra il mascherone. Giardino Giusti è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19, acquistando il biglietto in biglietteria o sul sito ufficiale.