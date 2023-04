Valorizza il viso e dà volume questo taglio perfetto per gestire i capelli in estate di cui si è innamorata Kim Kardashian

Il taglio perfetto per gestire i capelli in estate di cui si è innamorata Kim Kardashian-Dal profilo Instagram kimkardashian

Cerchi un’idea per un taglio che aiuti a snellire il viso e mettere in risalto gli occhi? Ecco la nuova tendenza di cui le star sono già innamorate.

Di solito, siamo abituate a pensare che il make up sia l’unico modo che abbiamo per valorizzare la nostra figura. In realtà, anche l’abbigliamento giusto aiuta a nascondere i difetti fisici e a far risaltare i particolari del viso, ad esempio gli occhi. Per non parlare del taglio o del colore di capelli: se trovi la giusta combinazione, riesci a far risaltare il viso in un batter d’occhio. Naturalmente per questo tipo di consigli esistono specifiche figure professionali, ma puoi cominciare a prendere ispirazione da Vip e influencer.

Del resto, chi più di loro sperimenta in termini di trucco e acconciature, riuscendo peraltro ad anticipare le tendenze di stagione? Di questa categoria fa parte senza ombra di dubbio la modella e influencer Kim Kardashian, che su Instagram vanta più di 300 milioni di follower. E proprio da lei arriva il suggerimento sul taglio perfetto per l’estate, che valorizza il viso e dà volume.

Non è la solita frangia

Mentre la nostra iconica Chiara Ferragni continua a far mostra del nuovo taglio corto, lanciato a Sanremo, Kim ha optato per qualcosa di diverso. Innanzitutto, non ha tagliato i capelli, ma ha semplicemente rimodulato la sua frangia a tendina. Nasce così la curve bangs, a metà strada tra il classico ciuffo e, appunto, la già nota frangia a tendina. Ma non si tratta della solita frangia: sta bene su capelli lunghi o corti, come anche su viso tondo o quadrato.

Senza contare che è davvero comoda anche quando devi legare i capelli. Insomma, il taglio perfetto in previsione dell’estate, la stagione per eccellenza in cui cominciano a farsi largo code e chignon per sconfiggere il caldo. Ulteriore punto a favore? La bassa manutenzione. Come suggerisce il nome, la curve bangs è naturalmente ondulata, per cui anche se hai i capelli mossi non devi perdere tempo a piastrarli appositamente.

Scopriamo però più nello specifico in che modo questo tipo di frangia può concretamente aiutarci a far risaltare i lineamenti e renderci giovanili. Mentre la frangia a tendina tende a valorizzare gli zigomi, regalando un effetto simile al lifting, la curve bangs si focalizza su altri dettagli. In effetti, questo tipo di frangia è più indicato per snellire il volto, enfatizzando al contempo occhi, mento e labbra. Allo stesso tempo, il movimento indirizzato verso il centro del viso dai due ciuffi laterali della frangia è utile anche per regalare volume alla chioma.

Infine, come anticipavamo, la curve bangs è facile da gestire ed è utile per tenere in ordine i capelli. Per conferirle l’iconico andamento ondulato, basta sistemare i ciuffi dietro le orecchie in fase di asciugatura. Un ultimo consiglio: utilizza una spazzola tonda in fase di styling, pettinando la curve bangs verso l’interno per snellire il viso.