Maggio è appena iniziato ma molti non si sono dedicati ancora alle famose pulizie di primavera. Consigliamo quindi di utilizzare i ritagli del proprio tempo libero per pulire al meglio la casa, facendo soprattutto attenzione ai posti che spesso passano in sordina. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti questo oggetto da cucina usato per lavare i piatti cela un ricettacolo di batteri. Ecco, quindi, come disinfettare in pochi minuti questo strumento e pulirlo al meglio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e cosa gli esperti consigliano di fare.

La spugnetta per i piatti, i metodi più in voga per sterilizzarla

Spesso, quando laviamo le padelle e i piatti utilizziamo la stessa spugnetta, non tenendo conto che si tratta di un dispositivo da buttare dopo un certo numero di utilizzi. Infatti, questa andrebbe buttata e sostituita all’incirca ogni 2 o 3 settimane. Mentre la si usa, però, è necessario pulirla ciclicamente. Uno dei metodi più classici per farlo consiste nell’inserirla in lavatrice in un normale ciclo a 40 gradi. Bisogna però fare attenzione: non deve presentare dei filamenti metallici. Questi infatti rovinerebbero l’elettrodomestico. Lo stesso vale anche per chi possiede una lavastoviglie. Basta inserirla dentro il cestello superiore e procedere con un lavaggio standard. Infine, ci sono molti rimedi che prevedono un ammollo più o meno lungo di questa suppellettile all’interno di una bacinella acqua con l’aggiunta di altri ingredienti naturali. I più gettonati sono sicuramente l’aceto e il limone.

Come disinfettare in pochi minuti questo oggetto da cucina che molti ritengono pulito ed è invece un nido di germi

Però c’è un altro rimedio per chi non avesse tempo o voglia di effettuare tutte le operazioni sopraindicate. Ci viene sempre in aiuto la tecnologia: basta infatti inserire la spugnetta all’interno del microonde per pochi minuti, appoggiandola sopra ad un piattino. Per farlo nella maniera corretta, però, bisogna prima sciacquarla sotto l’acqua corrente e strizzarla adeguatamente. Infatti, è il modo migliore per rimuovere il detersivo contenuto al suo interno. Per garantire al massimo la pulizia, suggeriamo di effettuare questa mossa poco prima di lavare il microonde. In questo modo si eviteranno di spargere i germi. Se si volesse invece scoprire un altro trucco per detergere un altro angolo insospettabile, ma pieno di sporco, suggeriamo di seguire questo consiglio.

