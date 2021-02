Pochi semplici passi per creare uno sgrassatore totalmente naturale a poco prezzo

Quando andiamo a fare la spesa spesso ci accorgiamo che spendiamo più soldi in prodotti per la casa che in cibo. Questo risulta inaccettabile. Soprattutto quando è possibile creare da soli dei detersivi con elementi totalmente naturali. A basso impatto ambientale e quasi a costo zero. Bastano pochi semplici passi, infatti, per creare uno sgrassatore totalmente naturale a poco prezzo. Vediamo insieme come fare.

Usare il limone

Il limone, al pari dell’aceto, è uno degli alimenti migliori per pulire gli ambienti di casa. Soprattutto perché lascia sulle superfici un buon odore e fa splendere i vetri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Scopriamo insieme come utilizzarlo al meglio:

a) prendere cinque limoni, preferibilmente biologici;

b) tagliarli a fette spesse;

c) metterli all’interno di un contenitore, sommergendoli della quantità necessaria di aceto bianco;

d) lasciare in infusione per una settimana;

e) alla fine del tempo prestabilito, filtrare il tutto e utilizzare il liquido rimasto.

Utilizzare il tea tree oil

Il tea tree oil è un olio estratto dalla melaleuca alternifolia, pianta molto comune in due regioni dell’Australia. Questo prodotto da qualche anno è sbarcato anche in Italia e si è fatto apprezzare per le sue innumerevoli qualità. Tra cui anche quelle antifungine.

Essendo un antibatterico, è anche indicato per le pulizie di casa. E non solo, quindi, per la cura della pelle. Vediamo, dunque, come utilizzarlo per creare uno sgrassatore:

a) versare all’interno di uno spruzzino un cucchiaio da cucina di alcol;

b) sciogliere al suo interno dieci gocce di tea tree oil;

c) versare il composto in 500 millilitri di acqua distillata;

d) aggiungere un cucchiaio di detersivo per piatti;

e) mescolare il tutto.

In questo approfondimento abbiamo presentato un’esauriente mini guida che spiega come creare con pochi semplici passi uno sgrassatore totalmente naturale a poco prezzo. Se si desidera scoprire le mirabolanti proprietà sgrassanti dell’agrume sopra menzionato, consigliamo di consultare questo articolo.