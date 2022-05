Oggigiorno si sente spesso parlare di grasso e chili di troppo. Infatti, nella società odierna non è sempre così semplice evitare di accumularne. La causa di questo eccesso sarebbe legata ad una vita sedentaria e ad un’alimentazione spesso ricca di alimenti ipercalorici e ricchi di calorie vuote.

È il caso di merendine, cioccolata, dei panini dei fast food, delle bevande alcooliche e di quelle gassate. Tutti alimenti che avrebbero un quantitativo calorico alto nonostante le loro piccole dimensioni.

In primis, va detto che per mantenersi in forma, ma soprattutto in salute, sarebbe indispensabile condurre uno stile di vita attivo. E scegliere alimenti prevalentemente di origine vegetale e a basso contenuto di zuccheri semplici e di grassi.

Per bruciare grasso e perdere peso più velocemente sarebbero questi gli alimenti da mangiare, lo confermano gli esperti

Da studi di settore si è visto come un modo per perdere grasso sia quello di esporsi alle basse temperature. Infatti a generare dispendio energetico e riduzione della massa grassa sarebbe proprio la termogenesi.

Tuttavia, esporsi al freddo non sembrerebbe essere una pratica molto comoda ed attuabile. A tal proposito potremmo però decidere di consumare alcuni alimenti che sembrerebbero mimare gli stessi effetti del freddo.

Infatti alcuni componenti naturali presenti in alcuni alimenti sarebbero in grado di attivare il grasso bruno. Ma vediamo quali.

Il peperoncino che brucia i grassi

In primis troviamo il peperoncino, contenente una sostanza definita capsaicina che gli conferisce quel sapore piccante. Secondo quanto riportato da uno studio di settore, già solo 30 minuti dopo l’introduzione di 9 mg di peperoncino si avrebbe un’attivazione termogenica del grasso bruno e un dispendio energetico maggiore. In più la capsaicina sarebbe in grado di contrastare il rallentamento del metabolismo che avverrebbe durante una restrizione calorica.

Sembrerebbe, dunque, che una regolare assunzione di peperoncino simulerebbe un’esposizione cronica al freddo, favorendo una conseguente attivazione del grasso bruno.

Gli stessi effetti della capsaicina sembrerebbero essere attuati da altri composti come la piperina presente nel pepe nero, ma anche il gingerolo e lo shaolo dello zenzero e le catechine del tè verde.

Controindicazioni

Prima di assumere con regolarità il peperoncino, aggiungendolo magari ai pasti, è sempre bene accertarsi di non avere patologie gastrointestinali, come l’acidità di stomaco. In questi casi, infatti, il peperoncino potrebbe peggiorarne le condizioni.

Dunque, per bruciare grasso e perdere peso più velocemente sarebbero questi gli alimenti da mangiare, come confermato dagli esperti.

