Negli ultimi tempi cresce sempre di più la richiesta e il consumo delle bevande vegetali.

Bevande che generalmente vengono utilizzate, in alternativa al latte vaccino, a colazione, durante i pasti, per farcire o guarnire dolci.

Oggi esistono davvero tante varietà come il latte di mandorla, il latte di soia, latte di miglio, latte di riso e altri ancora.

Bevande molto gradite dagli intolleranti al lattosio, da chi segue una dieta alimentare o da chi preferisce bevande non di origine animale.

Ma si tratta di un latte principalmente consumato da chi deve evitare di assumere grassi animali come quelli contenuti nel latte di mucca, di capra e di pecora.

Bevande che riescono a ridurre il rischio di sviluppare arteriosclerosi, ipercolesterolemia e malattie respiratorie.

Ecco dunque come dire addio ai grassi nel sangue e problemi intestinali con questa ottima bevanda vegetale da fare anche in casa, il latte d’avena è l’ideale.

Un latte vegetale ottenuto dalla farina d’avena

L’avena è un cereale molto noto per le sue proprietà benefiche ricca non solo di antiossidanti utili per contrastare l’invecchiamento ma anche di fibre che facilitano la digestione e riequilibrano problemi intestinali.

Infatti secondo quanto stabilito da alcuni studi e poi come raccomandato dai ricercatori dell’ospedale universitario Sant’Orsola Malpighi di Bologna, basterebbero 3g al giorno di beta-glucani, sostanza contenuta nell’avena, per ridurre il livello di colesterolo Ldl.

Fibra che inibendo il tasso di assorbimento dei grassi nell’intestino, evita che questo possa depositarsi nei tessuti.

Consumare l’aveva ogni giorno, in tutte le sue varietà, contribuirebbe anche a migliorare la salute del cuore e del sistema cardiocircolatorio.

Come dire addio ai grassi nel sangue e problemi intestinali con questa ottima bevanda vegetale da fare anche in casa

Inoltre il latte d’avena, grazie al buon apporto di fibre, oltre a favorire la digestione stimola e aiuta in caso di stitichezza, migliorando il funzionamento e la salute dell’intestino.

Adatto anche a chi soffre di diabete, riesce a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri.

Il latte d’avena è facilmente reperibile in tutti i supermercati, ma che si può fare persino a casa, in modo semplice e veloce.

Basterà mettere 100g di fiocchi di avena in ammollo in 300ml di acqua e far bollire pochi minuti.

Lasciare riposare qualche ora.

Frullare il tutto con un frullatore ad immersione, fino ad ottenere un composto omogeneo. Filtrare utilizzando il sacchetto filtra latte o un colino. Versare altri 600/700ml di acqua e aggiungere se si preferisce zucchero di canna, agave, cannella o vaniglia.

Scuotere bene e conservare in frigo per 3/4 giorni.

