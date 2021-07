Bastano solo 5 minuti per gustare gli infusi depurativi, migliorare la qualità di vita ed evitare possibili malesseri 

Una buona salute è il bene più prezioso che si possa mai avere.

Se si sta bene e ci si sente in forma si è in grado di occuparsi delle problematiche quotidiane, dal lavoro alla famiglia, a tutti i vari impegni che la vita possa riservare.

È fondamentale dunque prendersi cura di se stessi, rispettando i propri ritmi e introdurre nuove e salutari abitudini.

Affinché l’organismo possa svolgere nel modo più corretto tutte le funzioni vitali è indispensabile dare ogni giorno anche una giusta e corretta idratazione.

L’acqua assunta nelle giuste quantità aiuta il corpo a svolgere le dovute funzioni, fornisce energia, regola la temperatura corporea, depura e favorisce la digestione e rinforza le difese immunitarie.

Bere tanta acqua aiuta a mantenere la giusta fluidità del sangue e a garantire una corretta attività cardiovascolare.

È anche possibile però ricavare le giuste quantità di acqua dal consumo di altri alimenti, come frutta, tisane ed infusi.

Ci sono bevande naturali che aiutano a mantenere la giusta idratazione, a prendersi cura del cuore e a ripulire le arterie in modo naturale.

Aglio e aceto

Bastano pochi minuti per preparare un ottimo infuso di aceto e aglio.

Mescolare in mezzo bicchiere di aceto di mele uno spicchio di aglio sminuzzato.

Così preparato si potrà bere al mattino per una settimana a digiuno.

Timo

Una bevanda idratante dall’effetto antinfiammatorio, è l’infuso di timo. Ottimo per disintossicare l’organismo e pulire le arterie in modo del tutto naturale.

Far bollire una tazza d’acqua ed aggiungere un cucchiaio di timo, lasciare a riposo per 10 minuti.

Filtrare e bere dopo i pasti.

Sedano

L’infuso di sedano, molto veloce e pratico da preparare, è il perfetto alleato per idratare, rinfrescare e svolgere un’azione antinfiammatoria.

Basterà far bollire una tazza d’acqua ed aggiungere foglie e gambi di sedano. Far riposare 10 minuti.

Ecco pronto l’infuso di sedano.

Infusi che si possono preparare applicando lo stesso procedimento anche con rosmarino, biancospino e basilico.

Decisamente semplici e veloci.

Bastano solo 5 minuti per gustare gli infusi depurativi, migliorare la qualità di vita ed evitare possibili malesseri per mantenere in salute l’organismo.

