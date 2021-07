Con le temperature che toccano livelli record, ci troviamo spesso a lasciare porte e finestre aperte praticamente tutto il giorno. Del resto, chi non ha un condizionatore non ha molti altri rimedi a cui affidarsi. Mentre, anche chi lo possiede, ad un certo punto, deve necessariamente far cambiare l’aria. Le conseguenze di questa apertura prolungata le conosciamo bene ed hanno a che fare, nella maggior parte dei casi, con l’arrivo di ospiti sgraditi.

Non per forza trappole

D’altronde, non dobbiamo stupirci se proprio questa stagione si rivela quella in cui combattiamo di più con mosche, zanzare e altri animali. Difatti, trovando davanti a loro la strada spianata, è perfettamente normale che entrino in casa. Bene, dando per scontato che l’obiettivo di tutti è quello di allontanarli dall’abitazione, possiamo considerare anche opzioni diverse. Le quali non abbiano per forza, come obbiettivo finale, quello di uccidere queste innocue creature.

Ecco perché tantissimi stanno spargendo strategicamente bulbi di narciso per casa

Oggi in particolare andremo a presentare un rimedio che non si occupa di cacciare via animali e insetti volanti, ma che comunque è pensato per una delle presenze più sgradite e fastidiose. Scopriamo di cosa si tratta. Infatti, ecco perché tantissimi stanno spargendo strategicamente bulbi di narciso per casa. Stiamo parlando dei tanto odiati topi. A dire la verità, non è la prima volta che ci occupiamo di loro. In questo articolo, infatti, avevamo già presentato la possibilità di allontanarli sfruttando il potere del narciso. Oggi però vogliamo approfondire l’argomento, svelando un altro utilizzo di questa pianta profumata a loro repellente che non ha a che fare con il balcone o con il giardino. Bensì con la casa.

Questa capacità di allontanare i ratti risiede, infatti, anche solamente nei bulbi della pianta. Per questo, suggeriamo di lasciarli strategicamente per casa, laddove abbiamo notato che il topo preferisce sostare o passare. Quest’azione ci permetterà non solo di allontanarli in un battibaleno, ma anche di profumare l’interno dell’abitazione. Anche solo i bulbi, infatti, trattengono un forte odore inebriante. Come sempre raccomandiamo, in caso della presenza di animali domestici, di fare attenzione affinché non li ingeriscano per errore.