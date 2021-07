Quali potrebbero essere i pericoli imminenti per i mercati americani? L’economia sembra procedere a ritmi sostenuti. L’inflazione sotto controllo e come da meeting della FED i rialzi dei tassi sono ancora lontani. Le prime trimestrali confermano che il ciclo economico è ancora al rialzo. A questo punto, l’attenzione si sposta solo sulla pandemia in corso e sulle possibili varianti. Questa è la vera minaccia per il rialzo dei prezzi delle azioni. Non ne vediamo altre al momento.

Come procedono le trimestrali?

Ieri sera Qualcomm ha rilasciato gli utili del terzo trimestre che hanno battuto le previsioni. I ricavi però sono stati sotto le attese.

Ecco quindi il tema scelto dal nostro ufficio Studi per la seduta odierna:

Procediamo per gradi.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.878.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.645.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.372.

Wall Street non vede pericoli e ora Qualcomm potrebbe partire al rialzo

Qualcomm (NASDAQ:QCOM), è una società che opera in tutto il Mondo nel settore dello sviluppo e della commercializzazione di tecnologie e prodotti fondamentali utilizzati in dispositivi mobili e altri prodotti wireless.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 30 giudizi) trovano consenso intorno al fair value di 172,62 dollari per azione. I nostri calcoli invece, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad una valore di circa 168 dollari.

Strategia di investimento e livelli di trading da monitorare

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 142,44 in rialzo dell’ 1,07% rispetto alla seduta precedente. Il titolo, da inizio anno ha segnato il minimo a 122,36 ed il massimo a 166,27.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 123,04 (supporto della tendenza di lungo termine), il titolo punterà a raggiungere l’area di prezzo di 166,07 e poi 176 circa entro 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 138,21.

Come al solito si procederà per step.