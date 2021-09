Avere la pelle del viso secca è un problema lamentato da molti e ormai difficilmente ignorato.

Sono, infatti, tantissime le soluzioni che abbiamo oggi a disposizione.

Possiamo, per esempio, recarci presso studi specializzati o centri estetici per seguire dei percorsi di reidratazione, regalandoci anche un momento di totale relax.

E poi c’è la skin care, quell’insieme di prodotti e gesti che dovremmo compiere ogni giorno per prenderci cura della nostra pelle.

Tra i prodotti principali della skin care per pelli secche, non possono mancare, di solito, un buon detergente, un tonico e delle maschere super nutrienti.

Ma la protagonista indiscussa dovrebbe essere la crema viso che dovremmo comprare dopo un’accurata selezione.

In questo articolo, quindi, vedremo proprio come curare la pelle secca del viso con questo rimedio comunissimo ma da scegliere davvero attentamente.

La pelle secca

Partiamo, innanzitutto, dal capire se soffriamo o meno di pelle secca del viso.

Questa non è solo una scocciatura dal punto di vista estetico ma è anche una spia che ci indica che la nostra pelle non sta proprio benissimo.

Quindi, come la riconosciamo?

La pelle del viso, può essere considerata secca quando appare arrossata, screpolata, un po’ ruvida, e spesso “tira” in modo fastidioso.

La secchezza, di solito, può comparire sulle gote, sulla fronte, intorno agli occhi e vicino alle labbra.

Inoltre, la pelle secca del viso solitamente è più sensibile rispetto ad una pelle normale o grassa.

Per questi motivi dovremmo stare molto attenti ai prodotti che mettiamo nel nostro beauty.

Come curare la pelle secca del viso con questo rimedio comunissimo ma da scegliere attentamente

Tra tutti questi prodotti, uno in particolare da attenzionare è la crema viso.

Questa è un validissimo e comunissimo rimedio per curare al meglio la pelle secca, in particolare la crema nutriente e idratante.

Tuttavia, dovremmo stare attenti quando la scegliamo perché ad ispirarci non dovrebbero essere solo il brand, i trend o il packaging, ma anche gli “ingredienti” del prodotto, le sostanze di cui si compone.

Come riportato da alcune riviste, per trovare la crema perfetta per curare la pelle secca del viso dovremmo scegliere un prodotto con le seguenti caratteristiche.

Partiamo dagli oli che servono per idratare la pelle e creare una barriera che impedisca all’acqua, contenuta nella crema, di evaporare.

Non dovrebbero essere oli minerali e petrolati, come il petrolatum o la vaselina, ma oli naturali come quello di jojoba, di mandorle dolci o di avocado.

Altre sostanze fondamentali sono quelle idrofile e quindi super idratanti, come l’acido ialuronico, il collagene, la glicerina e gli zuccheri vegetali.

Ma nel nostro vasetto di crema, infine, dovremmo trovare anche degli estratti vegetali come quelli di iris, di pesca o di girasole.

Ulteriori suggerimenti

In primo luogo, per sapere se la crema viso che intendiamo acquistare contiene le sostanze sopra indicate, dovremmo leggere l’INCI.

L’INCI è quell’elenco che per legge va indicato sopra ogni flacone e che contiene tutti gli ingredienti del prodotto.

Infine, prima di ogni acquisto cosmetico, sarebbe bene ascoltare sempre il parere di un medico.

Approfondimento

Due consigli vincenti da seguire per trovare il fondotinta del cuore se soffriamo di acne