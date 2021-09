Spruzzare il profumo prima di uscire di casa per qualcuno è davvero un rito.

C’è chi ne utilizza solo qualche goccia e chi lo mette un po’ ovunque tanto da sembrare appena uscito da una profumeria.

Ad ogni modo, non sempre siamo soddisfatti del profumo che indossiamo.

Magari abbiamo speso tanti soldi per quella nuova fragranza tanto attesa e, alla fine, non ce la sentiamo più addosso già dopo qualche ora.

Oppure abbiamo comprato il profumo di un’amica che ci piace tanto ma che su di noi non ha avuto la stessa resa.

E allora frustrati ci chiediamo: perché accade tutto ciò?

Il perché potrebbe essere legato proprio alla nostra tipologia di pelle che non sarà mai uguale a quella di qualcun altro.

Ecco che, allora, in questo articolo scopriremo qual è il profumo ideale e persistente in caso specifico di pelle grassa e come sceglierlo.

La pelle grassa

In sostanza, non dovremmo scegliere un profumo solo perché super trendy o guidati dal nostro istinto o su suggerimento di un’amica.

Dovremmo, piuttosto, imparare a conoscere la nostra pelle, capire di che tipo è e quali esigenze ha.

Perché anche e soprattutto la pelle incide sulla scelta della fragranza ideale e più persistente.

Una pelle grassa, nel caso specifico, la riconosciamo perché, innanzitutto, potrebbe avere un aspetto lucido e oleoso.

Spesso, poi, i suoi pori potrebbero essere ultra-visibili e dilatati.

Inoltre, potrebbe essere una pelle a tendenza acneica oppure untuosa e leggermente irregolare nella trama.

Ecco qual è il profumo ideale e persistente in caso di pelle grassa e come sceglierlo

Se abbiamo una pelle che rispecchia queste caratteristiche dovremo stare davvero attenti a scegliere il profumo ideale.

Questo per evitare di sprecare tempo e denaro e per essere pienamente soddisfatti del nostro nuovo acquisto in profumeria.

Partiamo, come prima cosa, da quello che dovrebbe essere il metodo giusto per sceglierlo.

Innanzitutto, dovremmo utilizzare le apposite “mouillettes” ossia i cartoncini bianchi che troviamo spesso davanti alle varie boccette di profumo.

Questo per due motivi principali:

non hanno alcun odore di base e sono totalmente neutri; si possono portare con sé per risentire le fragranze a distanza di tempo.

Infatti, per scegliere il profumo ideale, sarebbe opportuno riannusare la fragranza sul cartoncino dopo mezz’ora e poi dopo 1/2 ore.

Dovremmo, poi, tornare in profumeria, spruzzare il profumo sulla pelle totalmente pulita e lasciare passare mezz’ora per decretare il vincitore finale.

Un ultimo consiglio è quello di stare attenti al sudore perché questo mix di acqua e sale andrebbe a fondersi con le fragranze alterandone il profumo.

Il profumo ideale e persistente

In caso di pelle grassa, per decretare il profumo ideale e persistente, dovremmo fare attenzione anche alle fragranze.

Si dovrebbero evitare le note agrumate e fiorite perché il sebo le andrebbe ad alterare con il suo odore leggermente amarognolo.

Quindi dovremmo dire di no, per esempio, a:

bergamotto;

arancio;

iris;

narciso;

rosa.

Potremmo, però, orientarci su altri odori come la vaniglia, l’ambra grigia, il sandalo, e bouquet come quelli dei legni bruni e delle spezie.

