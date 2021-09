Settembre è un mese cruciale per chi possiede un orto o un giardino. Infatti, in questo mese le nostre piante hanno bisogno di cure specifiche. Settembre è il mese di transizione tra l’estate e l’autunno ed alcune piante necessitano di interventi mirati. Se possediamo delle colture ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno.

Se invece parliamo di fiori, tra quelli più amati ci sono senza dubbio le rose. Le rose ci regalano colori e profumi meravigliosi per tutta la bella stagione. Oggi spieghiamo come curare le rose a settembre per averle rigogliose in inverno e fiorite in primavera.

Infatti, le rose nelle prossime settimane potrebbero offrire ancora una nuova fioritura. Inoltre dobbiamo prepararle per la stagione più fredda.

Scopriamo dunque insieme quali sono i lavori necessari da fare per garantire la sopravvivenza ai fiori più belli di sempre.

Per prima cosa, in questo mese dobbiamo lavorare il terreno alla base. Per farlo, dobbiamo smuoverlo con attenzione usando una vanga da giardinaggio.

Questo tipo di intervento aiuterà la rosa nella sua ripresa vegetativa. Prestiamo molta attenzione alle radici della pianta che non devono assolutamente essere danneggiate. Fatto ciò, l’ossigeno e l’acqua circoleranno più facilmente dalle radici al fiore.

Un altro intervento fondamentale per fare sopravvivere le nostre rose all’inverno è la potatura. Una potatura eseguita correttamente permette alla pianta di fiorire in modo abbondante e rigoglioso.

Ricordiamoci che le rose sbocciano esclusivamente su rami nuovi. Questo è il motivo per cui è importante potarle almeno 3 volte all’anno.

Per farlo eliminiamo quindi i rami secchi, le foglie rovinate ed ingiallite e i fiori appassiti. Se la nostra rosa è abbastanza robusta, eliminiamo anche i polloni. I polloni nascono dalla base della pianta, ma non sono utili ai fini della fioritura.

Concime

A fine estate le rose hanno bisogno di ricevere i nutrimenti che hanno perso con il grande caldo. Per farlo, usiamo concimi ricchi di potassio e azoto. In questo modo, la pianta svilupperà nuove parti verdi e darà una spinta alla fioritura.

Ricordiamoci che le rose vanno annaffiate con moderazione, ma regolarmente. Inoltre, non commettiamo l’errore di bagnare le sue foglie, ma irrighiamo soltanto il terriccio.

Prevenire le malattie

L’arrivo dell’autunno porta con sé un aumento dell’umidità e un minor numero di ore di luce. Questi 2 fattori combinati contribuiscono a favorire lo sviluppo di funghi come la ruggine delle rose oppure l’oidio.

Per prevenire le malattie fungine possiamo usare almeno una volta al mese dell’olio d’oliva. Ungiamo quindi le foglie della rosa con dell’olio di oliva. In questo modo, l’olio creerà una barriera protettiva contro la propagazione dei funghi.

Consigli per rose più sane

Se notiamo nelle foglie della nostra pianta dei piccoli fori potrebbe essere colpa di insetti masticatori. Dopo aver rimosso le foglie danneggiate, possiamo usare il piretro come antiparassitario.

Diluiamo 50 grammi di polvere di piretro in un litro d’acqua ed irroriamo con questa soluzione le piante una volta ogni 15 giorni.