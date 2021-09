Ora che l’estate 2021 è quasi ufficialmente conclusa e i figli sono tornati a scuola, è il tempo dei lavori di casa. Il grande freddo, infatti, non tarderà ad arrivare, prima a Nord e poi anche a Sud dello Stivale.

Non resta quindi che approfittarne di queste ultime settimane di sole per sistemare il nostro nido, a seconda delle esigenze. In particolare, ecco 7 lavori urgenti da fare in casa entro ottobre prima dell’arrivo del grande freddo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ridistribuire gli spazi interni domestici

Il ritorno dalle ferie è il periodo ideale per rivedere e sistemare gli spazi interni domestici. Ad esempio, abbiamo già illustrato 7 idee per arredare l’ingresso di casa con pochi euro e fare un figurone con amici e parenti.

Ma potremmo realizzare una libreria o una parete attrezzata in cartongesso e rimodernare gli spazi domestici. Oppure realizzare una parete nuova o un soppalco e, rispettivamente, rivedere o ampliare la superficie interna calpestabile.

Tinteggiare casa

Un’altra cosa da fare tra settembre e ottobre è tinteggiare casa. La buona presenza del sole, e l’assenza dei figli tornati a scuola, rende il periodo perfetto per questa operazione relativamente impegnativa.

Se ne siamo in grado, potremo agire in autonomia durante il weekend. In alternativa chiamiamo una ditta specializzata per procedere con i lavori. Al riguardo, ecco quanto costa imbiancare casa in questa estate 2021 senza spendere un capitale e avere brutte sorprese sul conto finale.

Controllare la caldaia, i termosifoni e gli impianti

Un altro aspetto da non tralasciare mai è il controllo periodico degli impianti, sia idraulico che elettrico. Quest’ultimo deve essere sempre a norma di legge, oltre al fatto che la sua messa in sicurezza ottimizza i consumi in bolletta.

Altro controllo obbligatorio, previsto per legge, riguarda la caldaia a gas. Quindi è bene procedere senza indugi a cercare un tecnico specializzato e certificato che proceda alla sua revisione periodica. Se è tutto ok, rilascerà una certificazione, a testimonianza del controllo avvenuto.

Infine, ricordiamo di controllare i termosifoni prima della loro accensione, effettuando il relativo spurgo.

Controllare gli infissi e procedere alla loro manutenzione

Sempre con lo sguardo rivolto all’inverno e ai consumi in bolletta, facciamo controllare gli infissi da un tecnico. Uno spiffero o un infisso rotto, infatti, non è solo un danno estetico e/o alla funzionalità della casa, ma anche un macigno in termini di utenze.

Quanto agli infissi in legno, siamo perfettamente in tempo a smontarli, scartavetrarli e tinteggiarli. Una volta asciugati, infatti, saranno belli e funzionali, come nuovi.

Sistemare la provvista della legna

Il bimestre settembre-ottobre è momento in cui si procede alla provvista della legna per l’inverno. Al riguardo, ecco come conservare la legna da ardere per caldaia, stufa e camino.

Cambio tende e guardaroba

I weekend autunnali saranno i giorni ideali per procedere al rinnovo dei panni di stagione. Iniziamo a tirare fuori dagli armadi giubbini, maglioni, cappotti, piumini, coperte, trapunte, etc. Portiamo in lavanderia tutto ciò che non riusciamo a lavare in casa e predisponiamo i relativi cambi di stagione.

Infine, anche il cambio delle tende, nei colori e/o nei tessuti, ci aiuterà a rinnovare la l’ambiente domestico.

Ecco 7 lavori urgenti da fare in casa entro ottobre prima dell’arrivo del grande freddo

Infine non dimentichiamo di curare il giardino: smontiamo tutti gli arredi estivi e riponiamoli in garage. Quindi procediamo a tagliare l’erba e a pulirlo da eventuali frutti marci, rami secchi, etc.

Infine impiantiamo gli ortaggi che daranno i loro frutti nella stagione fredda: saranno a km zero e ricchi di salute. In particolare, ecco cosa seminare ad ottobre: fave, cavolo verza, lattuga, spinaci, piselli, carote, radicchio, aglio, cime di rapa, scalogno.