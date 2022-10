La cucina giapponese è inserita tra i patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco. Questo perché è considerata particolarmente salutare, in quanto comprende soprattutto ricette a base di riso e pesce.

Una delle caratteristiche di questa cucina sono i piatti a base pesce crudo, come per esempio il sashimi. Amatissimo anche in Italia, dove sono diffusissimi i ristoranti che propongono piatti giapponesi.

Questa cucina è considerata difficile da riproporre in casa, proprio per la lavorazione minuziosa degli ingredienti, frutto di tradizioni antiche. Tuttavia, è possibile donare un tocco orientale ai nostri piatti anche in modo semplici e pratico. Come vedremo di seguito con una ricette sorprendentemente saporite, infatti, è possibile portare il Giappone in tavola.

Pesce croccante con salsa wasabi

Una delle classiche salse utilizzate dai Giapponesi è il wasabi, un ingrediente che ravviva le ricette con il gusto piccante. Ecco gli ingredienti che ci servono per realizzare il pesce croccante con salsa wasabi:

60 g di mollica di pane;

25 g di cornflakes;

1 foglio di nori (alga giapponese);

1 cucchiaino di paprika;

600 g di pesce bianco;

farina;

1 bianco d’uovo;

1 cucchiaio di latte scremato;

1 cipolla.

Per la salsa wasabi:

125 ml di yougurt magro;

1 cucchiaino di wasabi;

1 cucchiaino di maionese light;

1 cucchiaino di succo lime.

È possibile portare il Giappone in tavola con questa ricetta semplice e salutare

Innanzitutto, scaldare il forno a 180°C, mettere nel frullatore la mollica, i cornflakes, il nori e la paprika. Frullare finché non si amalgamato bene il composto. Infarinare, poi, il pesce, immergerlo nel composto di bianco d’uovo e latte e, infine, nella panatura. Premere bene la panatura perché aderisca, poi far raffreddare per 15 minuti.

Mettere il pesce in forno per 15-20 minuti in una teglia antiaderente.

Per fare la salsa wasabi, invece, bisogna mescolare tutti gli ingredienti in una terrina, poi mettere un cucchiaio di salsa sopra ogni filetto e completare il piatto con una cipolla. La salsa wasabi e il nori si possono trovare facilmente in tutti i negozi di cibo giapponese.

Gli ingredienti di questa ricetta sono calcolati per servire circa quattro persone. Un piatto estremamente leggero che comporta solo 6 g di grassi per porzione. Questo è un modo per uscire dalla solita routine e conoscere le tradizioni culinarie di altri Paesi.

