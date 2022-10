5 agriturismi in Lombardia e vicino Milano dove si mangia bene nella natura

Uscire a pranzo o per cena è una soluzione che sempre più persone adottano. Scegliere il posto giusto in cui mangiare, però, non è così semplice. C’è chi vorrebbe che si trovasse vicino e allo stesso tempo garantisse prodotti genuini e di qualità.

Oggi abbiamo infatti selezionato 5 agriturismi in Lombardia e vicino a Milano che faranno felici gli amanti della buona cucina. Saranno il luogo giusto per sentirsi a casa e coccolati da pietanze gourmet o più tradizionali.

Le differenze

Magari ci saremo stati più di una volta, ma forse non abbiamo ancora chiara la distinzione tra agriturismo e ristorante. Eppure, le due attività si differenziano in più di un aspetto, a partire dal reperimento delle materie prime. Un agriturismo di qualità si occupa in prima persona sia della scelta che della lavorazione degli ingredienti. Inoltre, i prodotti in tavola sono di solito a chilometro zero e lavorati dall’azienda stessa.

Qualità e tradizione sono il connubio a cui un buon agriturismo dovrebbe sempre attenersi, nel rispetto del territorio di appartenenza. Non dimentichiamoci che in molte strutture ricettive di questo tipo è anche possibile soggiornare, in quanto dotate di camere per i visitatori. Oppure, si possono seguire percorsi guidati di degustazione, per assaggiare prelibatezze locali come vini e formaggi.

Ecco 5 agriturismi in Lombardia e vicino Milano per una gita tra i sapori

Sebbene anche nel capoluogo lombardo si trovino posti economici e particolari dove mangiare, l’offerta non manca nemmeno fuori dai suoi confini. A poca distanza dalla città si può passare una giornata in mezzo alla natura, tra suggestive cascine e agriturismi.

La prima sosta si potrebbe fare presso La Morosina. Questa struttura ad Abbiategrasso affonda le radici nel lontano ‘600. Il menù si compone di specialità della casa preparate dalla cascina o fornite dai produttori vicini. Da provare assolutamente è la birra artigianale, prodotta dal birrificio interno. Per chi vorrebbe fermarsi più a lungo, l’agriturismo è provvisto di apposite camere.

Il secondo punto d’interesse si trova a Lenna, in provincia di Bergamo. Si tratta di Ferdy, un agriturismo che fa dell’esperienza “wild” il proprio cardine. Qui possiamo gustare i piatti della cucina orobica, partecipare alle attività organizzate e degustare le squisitezze prodotte in loco. Per chi vuole lasciarsi completamente andare, c’è addirittura una spa interna nella quale rilassarsi.

Chi si trova nei pressi di Como, invece, potrebbe provare l’azienda agricola Sant’Anna. Attiva dal lontano 1939, offre ai clienti esperienze gustative inebrianti. Oltre a scoprire le pietanze locali, si può visitare il caseificio o seguire una lezione di equitazione presso il centro ippico. Il tutto immersi nello splendido paesaggio circostante.

Gli ultimi due

La medesima accoglienza la riserva l’agriturismo La Fiorida, a Mantello (SO). Il ristorante stellato regala piatti che saprebbero prendere per la gola chiunque. Altre specialità come sciatt e pizzoccheri metteranno il punto esclamativo al pasto. E se non vogliamo pensare ad altro che al relax, possiamo riposarci nella Country Chalet tra musica, docce rigeneranti e oli profumati.

Infine, a Brescia spicca Tenuta Urbana, una struttura in grado di offrire sia prodotti della tradizione che piatti più ricercati. Nel ristorante presente si possono sperimentare i sapori della campagna, provenienti dai campi attorno. Al di fuori il bellissimo parco si compone di frutteto, fattoria didattica e area giochi per i piccini.

