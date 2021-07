Sono uno dei piatti più amati di tutta la cucina orientale. Questi piccoli ravioli ripieni tuffati nella salsa agrodolce sono una delizia infinita. La ricetta classica li vuole ripieni di verdura e carne, ma esistono anche varianti con gamberi o solo di verdure. Un piatto adatto a tutti i palati e a tutti i gusti. Realizzarli in casa da zero è possibile. Ne abbiamo parlato già in questo articolo “La ricetta perfetta per i ravioli cinesi.” Ma vediamo insieme come cuocerli alla perfezione.

In realtà questo tipo di raviolo è diffuso in tutta l’Asia

Comunemente conosciuti come ravioli, questi fagottini ripieni sono tipici di diversi Paesi asiatici. A seconda della nazione di provenienza sono leggermente diversi. La base di tutte le preparazioni è un ripieno di carne e verdure. Ma alcuni hanno un sapore più delicato di altri. La base di carne può essere diversa, maiale, bovino, agnello. Quelli più diffusi sono sicuramente quelli cinesi, che in realtà si chiamano Jiaozi.

Come cucinare i ravioli cinesi surgelati proprio come quelli del ristorante

I ravioli cinesi sono perfetti quando non si sa proprio cosa cucinare. Il vantaggio sta che ormai è possibile reperirli praticamente in tutti i supermercati. Non si trovano solo nei negozi di cucina etnica. Sul retro delle confezioni di solito sono riportate le istruzioni per cucinarli. Ma generalmente si parla solo di ravioli al vapore o bolliti. Oggi vedremo come preparare la versione grigliata anche in casa.

Prima di tutto dobbiamo procurarci un wok o una padella ampia dal fondo concavo. La mettiamo sul fornello a fiamma alta. Versiamo dell’olio di semi nel wok, un po’ più di un filo. Posizioniamo i nostri ravioli nella padella, leggermente distanziati tra loro. Facciamoli cuocere finché la base non sarà bella dorata. Ora versiamo circa 80 ml di acqua e copriamo con un coperchio. E facciamo cuocere coperti e a fiamma bassa per circa 6 minuti. Togliamo il coperchio e siamo pronti ad impiattare. Mi raccomando, la parte croccante rivolta verso l’alto.

Ecco quindi, come cucinare i ravioli cinesi surgelati proprio come quelli del ristorante. Con questa tecnica porteremo in tavola dei gustosi ravioli alla griglia che faranno invidia a tutti. E sarà impossibile capire che sono dei prodotti surgelati!