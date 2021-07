Spesso con l’avanzare dell’età si iniziano ad accumulare chili di troppo e si perde quella tonicità che si aveva una volta. Il tempo non ci è amico, ma ciò non significa che dobbiamo abbandonarci a noi stessi. Restare in forma è facile con un po’ d’impegno e buona forza di volontà. Tutto parte dalla dieta, ma da sola non ci può ridare il fisico rubatoci da giovani. L’esercizio è fondamentale per eliminare la pancetta e quelle poco attraenti maniglie dell’amore sempre in bella vista.

Ciò che la nostra Redazione propone sono esercizi facilissimi per snellire il girovita e rinforzare gli addominali dopo i 50 anni. Sono adatti ai senior e anche i meno atletici potranno cimentarsi. Vediamoli qui di seguito.

Esercizi facilissimi per snellire il girovita e rinforzare gli addominali dopo i 50 anni

Gli esercizi che mostreremo sono tanto semplici quanto sicuri. Per cui, se eseguiti correttamente non solleciteranno il collo o la testa, ma solo i muscoli che vogliamo allenare. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un tappetino su cui sdraiarci.

Per il primo esercizio si parte coricati a pancia in su, con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati al pavimento. Si tengono le braccia allargate perpendicolarmente al corpo, coi palmi rivolti verso il basso. Ora alziamo le gambe portando i talloni il più vicino possibile ai glutei e ruotiamo il bacino lentamente, compiendo dei movimenti circolari. Eseguiamo 5 ripetizioni in senso orario e 5 in senso antiorario. Ricordiamoci di tenere sempre collo e nuca appoggiati al pavimento.

L’esercizio successivo prevede la stessa posizione di partenza del precedente. Ci mettiamo quindi supini, con le braccia larghe e le gambe alzate e piegate verso il petto. Ora allarghiamo una gamba all’esterno, verso il pavimento, ma senza farle toccare terra. Quindi spostiamo dalla stessa parte anche l’altra gamba, senza che tocchi la prima. Oscilliamo a destra e sinistra per un totale di 10 ripetizioni. Recuperiamo portando le ginocchia verso il petto con le mani.

Con l’ultimo esercizio improvviseremo una pedalata da sdraiati. Partiamo dalla solita posizione, ma stavolta portiamo i piedi più in alto delle ginocchia. Eseguiamo quindi 20 pedalate, 10 avanti e 10 all’indietro. Se vogliamo possiamo provare ad abbassarci un po’ col bacino. In questo caso stendiamo le braccia lungo il corpo. Terminiamo il tutto con un po’ di stretching.