La cucina cinese è entrata nell’immaginario italiano ormai da molti anni. Complici tutti i ristorantini che hanno aperto negli ultimi vent’anni, è una cucina ricca di sfaccettature e di sapori molto contrastanti, così diversi dai nostri.

Quante volte ci siamo domandati come preparare i tipici ravioli cinesi, i dim sum? Ecco la ricetta perfetta per i ravioli cinesi facile da fare a casa propria! I ravioli che prepareremo possono essere cotti sia alla piastra e che al vapore.

La ricetta perfetta per i ravioli cinesi

Ingredienti

200 gr di macinato di maiale;

mezzo cavolo cinese;

20 ml di salsa di soia;

una carota;

mezzo porro;

200 gr di farina 00;

100 ml di acqua tiepida;

un pizzico di sale fino.

Procedimento

Mettere la farina, l’acqua e il sale in una ciotola e impastare il tutto. Si dovrà ottenere un panetto liscio e sodo da manipolare. Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare a temperatura ambiente per circa un’ora.

A parte, preparare il ripieno dei ravioli.

Nel mixer, mettere tutte le verdure e azionarlo, si dovrà ottenere un trito molto fine.

In un’altra ciotola, aggiungere la carne di maiale e il trito, mescolando per bene gli ingredienti per farli amalgamare. Unire la salsa di soia alla fine e continuare a mescolare il tutto.

Riprendere la pasta e ricavare dei pezzetti di circa 15 gr ciascuno.

Col mattarello, stendere la pasta in modo tondo molto sottile e, con un coppa pasta, ricavarne un bel cerchio.

Con un cucchiaio, prendere una parte del composto e posizionarla al centro del raviolo. Richiudere la pasta su sé stessa formando una bella mezzaluna e aiutarsi con le dita per “pizzicare” i bordi del raviolo.

Ripetere l’operazione finché sia la pasta che il ripieno non saranno finiti.

Prendere una vaporiera e, con l’aiuto di alcune foglie di cavolo cinese, disporvi i ravioli, stando attenti che i ravioli siano coperti dalle foglie di cavolo.

Far cuocere per 15 minuti, finché non si vedrà il ripieno.

Servire caldi, accompagnati magari con altra salsa di soia per inzuppare i ravioli di carne.