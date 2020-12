Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pochi sanno dell’esistenza della padella unica che può sostituire un’intera batteria da cucina. Si tratta della famosa padella wok, unico utensile che funge sia da casseruola, che da pentola, ma anche da friggitrice e padella classica. Insomma con una sola padella wok si può sostituire un’intera batteria da cucina.

L’origine

La padella wok nasce in Cina. Era originariamente costruita in ghisa, o in acciaio temperato. Materiali che sono in grado, dunque, di condurre il calore in maniera ottimale, assicurando una cottura rapida e sana. Le padelle wok sono caratterizzate da una forma decisamente concava e oggi si possono trovare in commercio anche in acciaio inox.

Limita l’uso dei condimenti e mantiene le proprietà nutrizionali

Cucinando in una padella wok si può limitare l’uso di condimenti in quanto i tempi di cottura sono molto brevi e gli alimenti conservano, quindi, sapori, odori, consistenza e proprietà nutrizionali.

La padella multifunzionale wok è, dunque, utilissima per cucinare in modo leggero e saporito.

La manutenzione

La manutenzione di una wok è molto semplice. Infatti, la padella va lavata con acqua e detergente soltanto una volta. Per le occasioni successive sarà sufficiente solo sciacquarla rimuovendo i residui di cibo.

Saltare e friggere

Grazie alla padella wok si possono arrostire i cibi, ma anche saltarli, stufarli, friggerli o cuocerli a vapore.

Per saltarli basterà versare un cucchiaio d’olio all’interno della padella, inclinarla in modo da distribuire uniformemente l’olio, e introdurre gli alimenti da saltare partendo da quelli che richiedono tempi di cottura più lunghi.

Bisogna tenere presente che sul fondo della padella, dove si concentra il calore, i cibi cuociono anche in soli tre minuti. Per questo motivo è importante spostarli dalla parte centrale verso le pareti man mano che sono cotti. Per le medesime ragioni, anche per la frittura può bastare pochissimo olio, un solo bicchiere può risultare più che sufficiente.

Cuocere a vapore

Infine, solitamente la padella wok ha in dotazione una griglia (da appoggiare sui bordi) che consente di cucinare gli alimenti anche a vapore. Basterà riempire il fondo con dell’acqua, poggiare gli alimenti sulla griglia e chiudere il coperchio.

Ecco svelato, dunque, il segreto che pochi sanno dell’esistenza della padella unica che può sostituire un’intera batteria da cucina.