A tutti sarà capitato di ritrovare delle vecchie botti in cantina o nel garage. Tutte impolverate e ormai inutilizzabili per contenere il vino. Certo si potrebbero buttare o smaltire, o magari regalarle per riciclare il legno. Ma in realtà è possibile riutilizzarle in un modo geniale che donerà carattere al nostro splendido giardino.

Le botti sono un bene prezioso da conservare

Le botti sono dei contenitori utilizzati fin dai tempi antichi per conservare e far maturare il vino. Oggi si possono trovare anche di metallo, ma la botte classica è fatta di legno.

La Redazione di ProiezionidiBorsa è sempre molto attenta al riciclo. Tanto che in questo precedente articolo ne avevamo già parlato: “Diamo un sapore vintage ai nostri giardini e alle nostre case con queste fantasiose ed economiche idee per riciclare vecchie botti“. Oggi vedremo come realizzare delle bellissime fioriere.

Come ricavare delle splendide fioriere con delle botti vecchie e inutilizzate

Per cominciare è necessario verificare lo stato della botte. Deve essere integra anche se un po’ rovinata. La tiriamo fuori dal garage e la spolveriamo. Con della carta abrasiva levighiamo il legno per dargli nuova vita. Iniziamo con una a grana più grossa per eliminare il primo strato e poi procediamo con una più sottile.

Finito di carteggiare il legno eliminiamo la polvere creata. Se possibile, meglio usare un compressore ad aria per eliminare ogni residuo. Altrimenti dovremo usare un pennello pulito e armarci di un po’ di pazienza.

A questo punto scegliamo il colore per l’impregnante. Indispensabile per nutrire il legno e per renderlo più resistente e duraturo. Il colore è a nostra discrezione possiamo sbizzarrirci e farlo come ci piace.

Sistemiamo anche le fasce in metallo. Eliminiamo eventuale ruggine aiutandoci con una spazzola a setole d’acciaio. E poi passiamo sulle fasce un’antiruggine prima di dipingerle come più ci piace.

Non ci resta che tagliare la botte in modo da ricavare due metà perfettamente uguali. In base ai nostri gusti possiamo tagliarla in orizzontale o in verticale. Usiamo una sega, facendo attenzione.

Poi riempiamo le due metà di terriccio e piantiamo i nostri fiori. Disponiamoli in modo da creare una composizione. E avremo delle fantastiche fioriere originali per abbellire il nostro giardino, terrazzo o ingresso di casa.

Ed ecco come ricavare delle splendide fioriere con delle botti vecchie e inutilizzate. E il bello è che è possibile farlo con tutte le botti, da quelle più grandi a quelle più piccole.