Molti dei nostri Lettori avranno sicuramente sfogliato le nostre ricette alla ricerca di qualcosa di sfizioso, ma anche leggero per rimettersi in carreggiata dopo le festività. Abbinare ingredienti saporiti e prelibati, ma al contempo salutari, non è mai impresa facile. Anche perché, sbagliare magari una ricetta nuova con un alimento diverso dal solito, rischia di portarci all’eliminazione definitiva della missione “benessere”. In questo articolo, quindi i nostri Esperti, consigliano come cucinare i broccoletti di Giulietta per abbinare gusto e benessere.

Gli ingredienti per quattro persone

Ecco gli ingredienti che ci serviranno per cucinare questo piatto decisamente salutare:

1,5kg circa di broccoli (le cimette);

3 tuorli di uova sode;

erba cipollina;

aceto balsamico;

olio extravergine;

una decina di pomodorini cirietti;

sale e pepe;

senape.

La preparazione

Ecco come cucinare i broccoletti di Giulietta per abbinare gusto e benessere;

laviamo le cime dei broccoletti e cuociamole a vapore per una mezz’oretta;

prendiamo il mixer e inseriamo 5/6 cucchiai di olio extravergine, altrettanti di aceto balsamico, un paio di cucchiai di senape, sale e pepe quanto basta.

Aggiungiamo anche i tuorli delle uova sode che avremo nel frattempo cucinato;

formiamo una salsina accattivante e aggiungiamo l’erba cipollina, valida sia fresca e tritata, che in versione polverizzata già pronta;

disponiamo i broccoletti su di un vassoio, versandoci sopra la nostra salsina;

tagliamo i pomodorini e disponiamoli tutto attorno ai broccoletti.

La ricetta è di per sè comunque saporita, grazie anche alla presenza della senape. Se vogliamo unire un ulteriore “step” di sapore, consigliamo di utilizzare anche la scamorza affumicata, tagliandola e disponendola insieme ai pomodorini. Una versione molto più saporita prevede l’uso della ricotta affumicata, sempre come addobbo finale, ma anche come ingrediente prezioso.

