L’ipotesi è ovviamente ghiotta, soprattutto se consideriamo i requisiti contributivi talvolta pesanti che la legge impone ai lavoratori.

Quali persone possono andare in pensione con solo 5 anni di contributi? Evidentemente si tratta di categorie specifiche e ben determinate. Non può trattarsi di una regola generale perché salterebbe l’intero sistema pensionistico. Questa particolare situazione è definita dalla legge “pensione di vecchiaia contributiva”. Ed è disciplinata dall’art. 24, comma 7 del D.L. 201 del 2011.

La norma spiega chiaramente che si può andare in pensione con soli 5 anni di contributi. Tuttavia non è sufficiente avere 67 anni come per la pensione di vecchiaia minima. Dato che i contributi versati sono pochi è necessario avere 71 anni compiuti.

In pratica si tratta di un meccanismo pensato come ancora di salvezza per quei lavoratori che altrimenti rimarrebbero senza alcuna pensione. In particolare per la pensione di vecchiaia ordinaria sono necessari venti anni di contributi.

Quali persone possono andare in pensione con solo 5 anni di contributi?

Se il lavoratore ha un’età ormai avanzata non ha nessuna possibilità di raggiungere 20 anni di contributi.

Questi lavoratori possono allora attendere di compiere 71 anni. Per la pensione di vecchiaia contributiva non è previsto un importo minimo dell’assegno. Quindi i lavoratori che abbiano questi solo due requisiti possono, comunque, andare in pensione.

Unica condizione è quella per cui i contributi devono essere effettivi. Infatti si tratta già di un evidente trattamento di favore. Per questo non sono computati i contributi figurativi.

Per capire con facilità se si possa usufruire di questa pensione basta verificare quale è stato il periodo di contribuzione versata. Se prima del primo gennaio 1996 quel lavoratore non ha contributi versati rientra senz’altro in questa categoria.

Si tratterà, però, di una pensione molto bassa. Infatti è calcolata solo con il sistema contributivo puro. E non c’è integrazione al minimo.