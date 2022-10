Come cucinare i broccoli in padella in modo sfizioso senza lessarli

Ottobre è da poco cominciato e in tavola ci ha portato una ventata di novità dal sapore tutto autunnale. Per quanto riguarda la frutta, mele e pere dominano il panorama, affiancate da castagne e nocciole. Sul versante ortaggi, invece, grandi ritorni sono quelli della zucca, dei funghi e dei broccoli. Questi, spesso confusi con i cavolfiori da cui si differenziano a vista d’occhio per il colore, verde nel primo caso e bianco nel secondo, sono un po’ “l’amore e odio” di ogni cucina.

Odio per l’odore non propriamente piacevole che sprigionano in fase di cottura e per la pancia gonfia e le “puzzette” che potrebbero causare. Amore per il loro sapore delizioso e inconfondibile e per la versatilità di ricette che possiamo creare da un solo bouquet bitorzoluto. Per esempio, potremmo preparare un condimento per la pasta espressa o al forno oppure dei secondi creando burger vegetali e sformati. Nell’articolo di oggi, invece, conosceremo una ricetta per trasformarli in un contorno squisito da fare in padella e senza la preoccupazione di doverli prima lessare.

Come pulire i broccoli

Per dare vita ad una ricetta da 10 e lode ci sarebbero due passaggi fondamentali da non saltare prima di passare ai fornelli. Innanzitutto, in fase di acquisto dovremmo riconoscerne uno di buona qualità e perfettamente maturo. Poi, una volta tornati a casa dovremmo pulirlo alla perfezione. Nel dettaglio, dovremmo separare ogni cimetta dal fusto centrale tagliandola con un coltello.

Poi, dovremmo accorciare il torsolo, lasciando solo la parte più tenera, e potremmo ulteriormente separare le cime per avere pezzi più piccoli. Completata quest’operazione dovremmo passare al lavaggio, dapprima con un’immersione in una bacinella piena d’acqua e dopo con un risciacquo, cima per cima, sotto il getto d’acqua.

Come cucinare i broccoli in padella in modo sfizioso per un contorno con patate

A questo punto saremo pronti per vestire i panni da chef. Per realizzare questo contorno veloce, semplice e sfizioso ci occorreranno (dosi per 4 persone):

600 g di broccolo (peso non pulito);

450 g di patate a pasta gialla;

1 spicchio d’aglio;

mix di spezie come rosmarino, timo e paprica dolce;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Come prima cosa peliamo le patate, laviamole e tagliamole a piccoli tocchetti. Poi, peliamo l’aglio e, lasciandolo intero, facciamolo soffriggere all’interno di una padella capiente insieme all’olio EVO. Uniamo le patate, mescoliamo e lasciamo cuocere a fiamma medio bassa e con coperchio chiuso per 5 minuti senza mai girarle. A questo punto, uniamo il broccolo crudo precedentemente ridotto in cimette, saliamo, speziamo, amalgamiamo il tutto e lasciamo cuocere per 10 minuti con coperchio.

Mescoliamo di tanto in tanto e, infine, ultimiamo la cottura per gli ultimi 5 minuti senza coperchio in modo da far evaporare i liquidi e dare croccantezza. Allora, ecco qui come cucinare i broccoli in padella in modo sfizioso per creare un contorno goloso e semplice che conquisterà tutta la famiglia.

