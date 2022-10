Come cucinare i broccoli e i cavolfiori in padella senza lessarli

Cosa cucinare per contorno a pranzo o a cena in autunno? Le verdure si rivelano sempre un’ottima scelta. Possono accompagnare sia piatti a base di carne che di pesce o anche formaggi e uova.

Quando le si compra, è sempre meglio scegliere quelle di stagione. Queste ultime hanno un sapore migliore e un impatto ambientale minore. In autunno sono di stagione tanti tipi di verdure, tra cui melanzane e peperoni.

In questa guida tratteremo però di due verdure appartenenti alla famiglia delle crucifere. Precisamente illustreremo come cucinare i broccoli e i cavolfiori senza doverli bollire o lessare. Seguendo questo procedimento, si avrà il vantaggio di risparmiare tempo e di renderli più croccanti.

Come cucinare i broccoli e i cavolfiori in padella in modo facile e veloce

Per cucinare i broccoli in padella per quattro persone serviranno 1 kg di questo ortaggio, 1 spicchio di aglio, del sale, del pepe e un po’ di olio extravergine di oliva.

Bisogna far rosolare a fiamma bassa l’aglio in padella assieme ad un cucchiaio di olio. Pulire e tagliare i broccoli e lavarli sotto l’acqua corrente. Scolarli e quindi farli saltare in padella assieme ad aglio, olio extravergine di oliva e un po’ di sale e pepe. Far cuocere a fiamma alta per 20 minuti e mescolando di tanto in tanto.

Per cucinare i cavolfiori per quattro persone serviranno invece 1 kg di quest’ortaggio, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo tritato, olio extravergine di oliva e sale e pepe per insaporire. Pulire il cavolfiore. Sciacquarne le cime sotto l’acqua corrente e scolarle. Prendere una padella antiaderente e versare un po’ di olio al suo interno, quindi mettere al suo interno gli spicchi d’aglio interi. Impostare fiamma media e far rosolare l’aglio. Quando ciò sarà avvenuto, aggiungere le cime di cavolfiore e aggiungere sale e pepe. Mescolare e quindi mettere il coperchio e lasciar cuocere per 10 minuti a fiamma alta.

Chi cucina spesso questi ortaggi sa bene che tendono ad emanare un cattivo odore. Proprio per questo, specialmente se non lo si sopporta, è utile conoscere i rimedi e le precauzioni da prendere per scacciarlo.

Quali sono le proprietà dei broccoli e dei cavolfiori?

Ora che abbiamo chiarito come cucinare questi ortaggi risparmiando tempo e rendendoli ancora più saporiti, cerchiamo di conoscerli un po’ meglio dal punto di vista nutrizionale. Infatti, come abbiamo anticipato, saranno disponibili sui banconi di supermercati e fruttivendoli per l’intero autunno.

I broccoli sono vegetali ricchi di sali minerali. Tra questi figurano il potassio, il calcio, il fosforo e il ferro. Quest’ultimo può essere assunto meglio condendoli con il limone oppure bevendo una spremuta subito dopo il pasto. Sono ricchi di antiossidanti, un cui adeguato consumo contribuisce a rafforzare le difese immunitarie. Infine, conferiscono anche un buon apporto di vitamina B1, B2 e C.

Il cavolfiore è invece ricco di potassio, calcio, magnesio e ferro ma anche di vitamine come la B9 e la C, entrambe molto importanti per il nostro organismo.

Quante calorie hanno?

L’apporto calorico di 100 g di broccoli crudi è di circa 34 calorie. Quello di 100 g di cavolfiori crudi è di 25 calorie.

