Prepariamoci alla primavera con queste idee di risparmio intelligenti ma molto semplici per mettere da parte tanti soldi

La primavera sta arrivando, lasciando finalmente alle spalle il brutto tempo e il freddo invernali. Durante la brutta stagione abbiamo dovuto risparmiare soldi per far fronte alle alte bollette da pagare per scaldarci. Ma anche in primavera non dobbiamo perdere la buona abitudine di evitare spese eccessive, per mettere da parte un po’ di denaro.

Oggi vediamo, dunque, alcuni consigli utili che possono servire in questo periodo, tutti molto semplici da applicare. Prepariamoci alla primavera con queste idee di risparmio che ci permetteranno di allontanare la paura di arrivare a fine mese.

I consigli per la primavera

Una delle prime cose che si fanno quando cambia la stagione è fare il cambio dell’armadio. Togliamo tutto il vestiario pesante e lo sostituiamo con i vestiti leggeri adatti alla primavera. Il consiglio è quello di fare il cambio il prima possibile, così da vedere bene quali abiti abbiamo. Buttiamo via quelli ormai troppo vecchi e teniamo tutti gli altri.

Questo momento ci permetterà di fare un piccolo inventario per capire quali sono gli abiti che dobbiamo comprare e quali no. Facciamo una lista di cose di cui abbiamo davvero bisogno e compriamo solo quello. Attenerci alla lista ci permetterà di resistere agli acquisti compulsivi che rischiamo di fare quando vediamo qualcosa di bello in vetrina.

Un’altra cosa che dovremmo fare è iniziare a coltivare l’orto. Con la bella stagione, si possono piantare tanti ortaggi che ci possono far risparmiare soldi sulla spesa. Invece di comprare la verdura al supermercato, possiamo mangiare quella che abbiamo coltivato. Non si tratta solo di un buon modo per risparmiare soldi, ma ci permette anche di avere verdura a chilometro zero. Insomma, si concilia la sostenibilità con il risparmio.

Infine, ci stiamo preparando alle pulizie di primavera. Per fare le pulizie normalmente utilizziamo dei prodotti acquistati al supermercato, che spesso costano molto. Per evitare questa spesa, prepariamo qualche detergente fai da te.

Gli ingredienti più utili saranno aceto, bicarbonato e sapone di Marsiglia. Con questi tre possiamo, ad esempio, preparare un detergente multiuso. Mettiamo insieme un cucchiaio di sapone di Marsiglia tagliato a pezzetti, mezzo bicchiere di bicarbonato e mezzo cucchiaio di aceto bianco.

Aggiungiamo, poi, 150 millilitri d’acqua e abbiamo il nostro detergente. Si tratta di un esempio, ma ci sono molti altri detersivi casalinghi che possiamo produrre, quindi sbizzarriamoci.

