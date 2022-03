Ci sono sere in cui, dopo un’intensa giornata lavorativa trascorsa fuori casa, ci ritroviamo distrutti e senza alcuna voglia di cucinare. In alcuni casi, pur volendo preparare qualcosa, potremmo imbatterci nel frigo quasi vuoto, con le solite poche uova poggiate sul ripiano a fissarci. Spesso, alla sera, andiamo alla ricerca insperata di veloci preparazioni da portare in tavola, che ci permettano di sporcare il meno possibile la cucina. Infatti, il rischio e il timore di ritrovarci con il lavabo stracolmo di pentole e tegami da lavare potrebbe farci passare la voglia di cucinare. In situazioni simili, un pizzico di fantasia non guasterebbe. Bastano, allora, pochi minuti per portare in tavola una facile ricetta salvacena con le uova e altri ingredienti.

La cucina povera

Le ricette della tradizione, spesso definite d’altri tempi, sono parte di una cucina povera presente nella memoria di molti di noi. In alcuni casi, potrebbero riportarci indietro nel tempo, ai ricordi della nostra infanzia e alla cucina della nonna. A un tempo, quindi, in cui con pochi ingredienti le nostre nonne riuscivano a creare tante piccole preparazioni appetitose e ricche di gusto. Sono le ricette che provengono dall’arte contadina, che si mescolano con un’altra arte: quella dell’arrangiarsi. Perché, spesso, basta una buona dose d’inventiva per realizzare piatti sublimi. Quando abbiamo poco tempo da dedicare ai fornelli, siamo stanchi o ci ritroviamo il frigo vuoto, potremmo cucinare piatti innovativi con ciò che troviamo in dispensa.

Una facile ricetta salvacena per cucinare le uova in 5 minuti in maniera sfiziosa e senza sporcare nessuna padella

Pertanto, le ricette salvacena spesso rappresentano una vera e propria fortuna. Infatti, con pochissimi ingredienti generalmente presenti in dispensa, possiamo cucinare primi, secondi o contorni da grandi chef.

Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti e la preparazione di questa facile ricetta con le uova per 2 persone:

6 uova;

2 cucchiaini di sale;

2 cucchiaini di pepe;

1 cucchiaino di cannella;

2 cucchiaini di prezzemolo secco.

Cominciamo la preparazione separando in due distinte ciotole i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve gli albumi aggiungendo un cucchiaino di sale, prezzemolo e pepe.

Mescoliamo, poi, in una ciotolina i cucchiaini di sale, pepe, prezzemolo e cannella rimanenti.

Foderiamo una teglia con della carta forno e disponiamo gli albumi, realizzando 6 mucchietti. Creiamo un incavo su ogni mucchietto e adagiamo dentro un tuorlo ciascuno. Aggiungiamo il mix di spezie su ogni uovo e cuociamo in forno ventilato a 190°C per circa 5 minuti.

A cottura ultimata, preleviamo le uova, sistemiamole nei piatti e serviamo in tavola.

