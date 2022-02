Come correre per rassodare, ottenendo cosce e glutei di ferro e cosa preferire tra corsa, bici e piscina per dimagrire

La corsa rappresenta un allenamento di cardio che, come tale, aiuta a perdere peso, ma è anche un esercizio di rassodamento. Essa, infatti, consentirebbe di dimagrire, di irrobustire i muscoli e rassodare cosce e glutei. Vediamo, però, anzitutto, come bisognerebbe correre per tonificare il corpo, con particolare efficacia sulle parti basse. Ebbene, la corsa andrebbe fatta per almeno 3, massimo 5 volte a settimana, per 30/40 minuti. Il ritmo deve essere medio, cioè non troppo elevato. La frequenza ideale, invece, andrebbe calcolata considerando come massima quella derivante dalla sottrazione tra il valore 220 e la propria età. Per tonificare si dovrebbe raggiungere l’80%. Inoltre, meglio preferire il terreno all’asfalto.

La tonificazione dei glutei è importantissima per rendere efficace e salutare la corsa. Infatti, detta fascia muscolare è proprio la più importante per i corridori. Non a caso, la debolezza del fondoschiena potrebbe portare a tendiniti, problemi al ginocchio e ad altre lesioni comuni. Questo perché i muscoli dei glutei aiutano a stabilizzare il bacino e prevengono il sovraccaricamento delle ginocchia, durante la corsa.

Quale attività potremmo preferire per dimagrire

Molti si chiedono se per dimagrire sia meglio correre, nuotare o andare in bici. Diciamo subito che questi 3 sport sarebbero proprio i più adatti a perdere peso, in quanto fanno consumare più calorie. Più specificamente, un’ora di corsa a passo medio/veloce farebbe bruciare circa 550 calorie. In caso di camminata veloce, si consumerebbero invece 360 calorie. Sul punto, abbiamo già indicato come correre per rassodare ottenendo cosce e glutei marmorei.

Poi, andando in bici o facendo cyclette, si consumerebbero mediamente 490 calorie all’ora. In più, questo esercizio consentirebbe di tonificare i muscoli e ridurre l’accumulo di adipe, la glicemia ed i livelli di colesterolo. Infine, il nuoto sarebbe adatto a chi è in sovrappeso e ha problemi di schiena. In un’ora, una persona allenata, potrebbe consumare circa 600 calorie. Quindi, è evidente che tra corsa e nuoto non ci sia moltissima differenza, pur essendo preferibile il secondo per la schiena.

Come correre per rassodare, ottenendo cosce e glutei di ferro e cosa preferire tra corsa, bici e piscina per dimagrire

Veniamo adesso ad alcuni consigli per rendere più efficiente l’allenamento. In primis, sarebbe opportuno correre alla giusta intensità, servendosi di un cardiofrequenzimetro, mantenendo il 70% o 80% circa della frequenza cardiaca. Poi, in caso di eccessivo affaticamento o fiatone, è necessario rallentare, camminando a passo più lento ma mai fermarsi di colpo. Per perdere chili, bisogna attivare il metabolismo aerobico, mantenendo una velocità bassa e costante. Inoltre, occorrerebbe evitare di mangiare zuccheri 2 ore prima di iniziare a correre e preferire l’acqua ad altre bevande. La corsa, a differenza di quanto si potrebbe pensare, consente di allenare tutto il corpo. Quindi, sarebbe ottima per far dimagrire pancia, cosce e glutei ma anche le braccia, grazie ai movimenti circolatori che si compiono in corsa.

Approfondimento

