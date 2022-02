Come avere un bel sedere anche senza esercizi, in 3 semplici mosse fatte di buone abitudini e della giusta alimentazione

Una delle fasce muscolari più difficili da domare sono i glutei. Tra l’altro, a causa della vita sedentaria, è davvero difficile mantenerli in forma. Sicché, l’unica strada possibile sembrerebbe quella di grondare litri di sudore per allenarsi in palestra ed ottenere il tanto agognato effetto. Tuttavia, non a tutti piace il sacrificio e c’è anche chi si chiede se sia possibile avere un bel lato B utilizzando altri espedienti. Naturalmente, oltre agli esercizi mirati esistono anche altri modi per allenare i glutei. Si tratta, ad esempio, di camminare a passo svelto, correre, nuotare, andare in bici, fare il più soft corso di Pilates. A parte le soluzioni intermedie, però, per chi è svogliata o non ha tempo di fare attività, quali soluzioni esistono? Ebbene, ci sono dei rimedi che possono comunque aiutare a mantenere il proprio peso forma, con un fondoschiena invidiabile.

Essi consistono in comportamenti, abitudini alimentari e uno specifico abbigliamento, che di seguito indicheremo.

I comportamenti e le abitudini per un lato B invidiabile

Anzitutto, anche se non si può dedicare tempo all’attività fisica, occorre assumere l’abitudine di camminare per andare a lavoro. Quindi, cogliere tutte le occasioni possibili per muoversi, come fare la spesa, tornare a casa, andare a lavoro, a piedi. Per favorire la circolazione, inoltre, bisogna indossare scarpe comode ed adottare una postura corretta. Anche questo è un modo pratico per sollevare il sedere. Infine, bisogna massaggiarlo con olii essenziali per almeno 15/20 minuti al giorno, allo scopo di stimolare la circolazione. In questo modo, si scioglieranno i grassi in eccesso e ciò gli donerà un aspetto più tonico.

Altra mossa per avere un bel sedere, anche senza esercizi, è mangiare le cose giuste ed adatte a mantenerlo sodo e pieno. Il primo elemento per eccellenza è rappresentato dalle proteine, che alimentano i muscoli. Quindi, a meno che specifici problemi di salute lo vietino, nella dieta non devono mancare: uova, carne, pesce, formaggi magri, soia e legumi. Inoltre, ad esse, vanno accompagnate le verdure e una piccola porzione di carboidrati. Infine, occorre bere 2 litri di acqua al giorno, per ripulirsi dalle tossine e favorire la circolazione.

Come avere un bel sedere anche senza esercizi, in 3 semplici mosse fatte di buone abitudini e della giusta alimentazione

Terza ed ultima mossa ora che ci indicherà come avere un bel sedere. Essa consiste nell’adottare il giusto abbigliamento. In proposito, un trucco molto efficace per esaltare il sedere è quello di utilizzare delle cinture o fasce strette in vita. Inoltre, è un bene far ricadere la scelta dei pantaloni su modelli push up, skinny o leggings snellenti. Ottimi, in particolare, sono ad esempio dei pantaloni a metà tra gli skinny jeans e i leggings, che possiamo facilmente trovare in commercio. La chiave di successo di questo indumento sta nel modellare il corpo e donare un effetto push up ai glutei. Inoltre, la costante compressione delle fibre sintetiche stimola la circolazione e aiuta nel contrastare i depositi di adipe.

