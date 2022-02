Considerati tra i laghi più belli d’Italia, questi 3 paradisi terrestri sono oro per gli occhi e meritano almeno una gita domenicale

La domenica è fatta per staccare dal lavoro, per riposarsi e per recuperare tutte quelle attività che non abbiamo mai tempo di fare.

Moltissime persone amano godersi questa giornata all’insegna di lunghe camminate alla scoperta di luoghi ameni e immersi nella natura. Tra le attrazioni più belle e spettacolari che il nostro Paese ci offre, oltre a questo parco premiato come “il più bello d’Italia“, ci sono tantissimi laghi, sparsi in tutta la penisola.

Quelli di cui parleremo oggi sono 3 laghetti alpini, delle vere e proprie perle naturali incastonate tra verdi boschi di conifere e vallate di colore chiaro. L’acqua, qui, ha un colore verde smeraldo, così intenso che sembra di potercisi specchiare dentro. Partiamo subito con il lago Palù.

È uno dei laghi più grandi della Valtellina ed è facilmente raggiungibile

Questo specchio d’acqua ci lascerà a bocca aperta quando lo vedremo. Circondato da zona paesaggistica di bellezza spettacolare, il laghetto è circondato da boschi di abeti, dietro cui svettano le cime delle Alpi della Valmalenco. Ci troviamo in provincia di Sondrio e il luogo è facilmente raggiungibile, anche a piedi dal paese di San Giuseppe.

Qui potremo fare lunghe passeggiate rilassanti, fino a giungere al rifugio posto proprio sulla sua riva, da cui godremo di un panorama mozzafiato.

Proseguiamo il nostro viaggio verso uno dei laghi più belli dell’Alto Adige, il Lago di Carezza. Si trova nel cuore delle Dolomiti ed è una delle tappe più famose per gli appassionati della montagna e della natura.

Qui, infatti, si potrà godere di tantissimi sentieri escursionistici, ma anche gli amanti della mountain bike avranno pane per i loro denti.

Anche in questo caso, ci troveremo di fronte a un lago dai colori intensi e spettacolari, circondato da un bosco di conifere davvero meraviglioso.

Il lago “più bello e pulito d’Italia”

Concludiamo con un vero e proprio gioiello, il lago di Molveno. Per capire quanto questo luogo sia bello e suggestivo basterebbe pensare al fatto che, nel 2021 riuscì a ricevere il premio come “lago più bello e pulito d’Italia”.

Le sue acque, infatti, sarebbero così pure da essere l’habitat perfetto per ospitare diversi tipi di pesci. Inoltre, il lago di Molveno è il più profondo del territorio del Trentino.

Considerati tra i laghi più belli d’Italia, quindi, questi 3 gioielli sono il luogo perfetto per un giro in famiglia, lontano dal caos e dallo smog cittadino.