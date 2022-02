Truccarsi è per certi versi un vero e proprio rituale a cui sembra difficile rinunciare, specialmente quando l’età avanza.

L’obiettivo è naturalmente quello di mascherare rughe e imperfezioni, ma in realtà anche le giovanissime raramente fanno a meno del make up.

Ci dà sicurezza, ci fa sentire più belle e apprezzate: ecco perché non manca mai nella nostra beauty routine, anche quando siamo di fretta.

Anzi, proprio per scongiurare il rischio di presentarsi in ufficio in ritardo e struccate, abbiamo svelato qualche trucchetto per sistemarsi in meno di 5 minuti.

Del resto, per una pelle del viso liscia e luminosa non è necessario ricorrere a un intero campionario di prodotti, anzi, tutto il contrario.

Durante la settimana, è fondamentale un trucco fresco e naturale, talmente leggero da sembrare assente, che nasconda la stanchezza delle ore trascorse davanti al computer.

I prodotti chiave per la realizzazione di questo tipo di make up sarebbero i praticissimi pezzi stick e il motivo è presto detto.

Vantano una consistenza più cremosa e delicata, che si presta ad una maggiore ridefinizione rispetto, ad esempio, agli illuminati liquidi o in polvere.

Secondo gli esperti di bellezza, questi ultimi favorirebbero un effetto riflettente e dunque artificioso, mentre il traslucido degli stick risulterebbe più armonioso.

Per una pelle del viso liscia e luminosa basta questo trucco naturale in sole tre mosse

Dopo la crema idratante e il fondotinta, dunque, scegliamo illuminante e correttore in stick per sfumare bene la texture e rendere la base omogenea.

Come dicevamo, l’obiettivo è quello di sembrare sempre belle fresche e riposate, quindi largo al rosa in tutte le sue nuances per blush e ombretti.

In particolare, potremmo spennellare del blush corallo nella zona centrale della guancia, a cui accostare un riflesso di illuminante dorato sullo zigomo.

Ancora, poi, è possibile mixare blush e illuminante per ottenere un tenue ma luminoso mix rosato, da applicare soffusamente sul viso.

In questo modo, potremmo riuscire a scongiurare il fastidioso effetto pelle spenta, sicuramente più accentuato con lo stress lavorativo.

Ultima punta di rosa sulle labbra: preferiamo il gloss ai rossetti opachi, che andrebbero a smorzare l’effetto luce della nostra base.

Mascara e eyeliner

Sebbene l’obiettivo sia quello di valorizzare e illuminare l’incarnato, non dimentichiamo di esaltare anche lo sguardo.

Mascara e eyeliner sono i “mai più senza” per uno sguardo magnetico e ammaliante a qualsiasi età.