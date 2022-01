Molte donne desidererebbero indossare un vestito corto, ma non lo fanno perché sanno di non avere belle gambe. Ebbene si deve curare questa parte del corpo, così come il viso e tutte le altre, allo stesso modo. Questo perché averle toniche e belle non è affatto semplice. Occorre seguire delle regole ed avere pazienza, ma i risultati possono arrivare. Dunque, ecco 8 formidabili segreti per gambe alte e snelle, che rimangono giovani e sensuali per un risultato da urlo. La prima regola consiste nel mangiare sano per perdere peso e ridurre la cellulite. Quindi, occorre prediligere cibi non salati e non grassi, propri di una sana e leggera dieta mediterranea. In particolare, è meglio preferire le spezie al sale, come condimento dei cibi.

Seconda regola è fare attività fisica, con esercizi specifici per rassodare le gambe ed allenare la muscolatura. Solo in questo modo potremo ridurre il grasso depositato sulle cosce, facendole apparire più toniche.

Ecco 8 formidabili segreti per gambe alte e snelle, che rimangono giovani e sensuali per un risultato da urlo

Il terzo consiglio consiste nell’effettuare trattamenti mirati per combattere la cellulite, come fanghi e massaggi drenanti. I primi si possono fare anche a casa, in economia, mentre per i secondi occorre rivolgersi ad uno specialista. Quarta regola è bere tanto, per fare in modo che i liquidi vengano drenati. L’idratazione, infatti, serve a perdere peso e a sgonfiare le gambe. A tale scopo, occorre bere almeno 2 litri di acqua al giorno, aiutandosi anche con tisane, tè e bevande a base di acqua.

Quinta regola, strano da dirsi, è depilarsi, che almeno, sul piano estetico, consente di avere gambe più lisce e belle. Sesto consiglio è fare lo scrub, almeno una volta alla settimana. In questo ci possono essere utili ingredienti del tutto casalinghi, come il sale grosso da cucina e il bagnoschiuma. Lo scrub aiuterà a rimuovere le cellule morte e ad avere gambe più sane e lisce.

Altre regole da seguire per gambe giovani e sensuali

Settima regola da seguire è quella di fare dei precisi movimenti per assicurarsi il benessere delle gambe. In particolare, è un toccasana distendersi, con le gambe in alto, quando si torna dal lavoro o dopo una giornata faticosa. Potremmo anche provare a dormire sollevandole e poggiandole sui cuscini. Si tratta di un gesto importante per favorire la circolazione. Infine, è essenziale l’idratazione, che va fatta con assiduità. Quindi, subito dopo la doccia, è bene impiegare 5 minuti per massaggiare le gambe, utilizzando una crema idratante o anti cellulite.

Lettura consigliata

Dopo pranzo è meglio camminare o fare il solito pisolino?