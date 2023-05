Addio bob e caschetto, il taglio corto donna più trendy è il preferito di Ursula Corbero ed Emma Corrin

Il caldo è finalmente arrivato e l’estate bussa alle porte. È il momento di dare una sfoltita ai capelli e scegliere un taglio comodo, facile da curare e capace di esaltare la forma del viso. Fra tutti i tagli disponibili, però, ce n’è uno che sta spopolando tra attrici e Vip. Scopriamo qual è perché potrebbe essere perfetto anche per noi.

Siamo nel cuore della primavera e ci stiamo avvicinando a grandi passi all’estate. È il momento di iniziare a scoprire il viso, scoprire i segreti per avere una pelle di porcellana e valorizzarlo con il taglio di capelli. Gli hair stylist delle Vip ci dicono che la primavera estate 2023 è quella dei capelli corti e facili da pettinare. Attenzione, però. Da qualche giorno c’è un nuovo look che sta letteralmente spopolando tra le star e sui social. Quindi diciamo addio bob e caschetto, il taglio corto donna più trendy del periodo si chiama wixie cut. Ed è il momento di capire perché è adatto anche per le over 50 e per chi ha poco tempo per pettinarsi.

Il taglio che sta spopolando tra le Vip: il wixie cut

Ursula Corbero della Casa di Carta. Emma Corrin di The Crown. Maggie Rogers, cantante e musicista statunitense. Cos’hanno in comune? Tutte e 3 hanno scelto il wixie cut per la primavera estate 2023. Il wixie è un taglio che mixa alla perfezione i punti di forza dei tagli corti e di quelli lunghi.

Da una parte troviamo la frangetta irregolare. Dall’altro ciocche sfilate che incorniciano il viso sui lati e sul collo. Un taglio super versatile che si adatta a ogni forma di visto ma che soprattutto non richiede nessun tipo di cura. La soluzione ideale se non vogliamo perdere tempo con phon, piastre, cera e gel.

Come portare il wixie cut e perché è adatto anche al viso tondo

Dicevamo che il wixie cut è uno dei tagli più versatili in assoluto. Il segreto sono proprio le ciocche sfilate. Se abbiamo un viso rotondo o quadrato ci basterà tenere le ciocche più lunghe e guadagneremo in lunghezza e morbidezza.

Se abbiamo un ovale allungato basterà ridurre le lunghezze sui lati. Nessun problema anche se abbiamo i capelli ricci o mossi. Anzi. Il volume naturale del capello abbinato al taglio corto snellirà alla grandissima anche i visi più rotondi.

Addio bob e caschetto, il taglio corto donna più trendy dell’estate va portato con questi outfit

Il wixie cut è un taglio ricco di personalità e voglia di stupire. Per questo va valorizzato con i vestiti giusti. Ad esempio con un paio di jeans o una giacca in pelle, vero e proprio capospalla must have della stagione. Se invece vogliamo rimanere sul tradizionale una ottima opzione è quella dell’abbinamento taglio corto con vestito corto. Una combo che non passa mai di moda e che esalta alla perfezione l’acconciatura.

L’ultimo consiglio è per chi nei prossimi mesi sarà alle prese con cerimonie, matrimoni e ricevimenti vari. Il wixie cut portato con un vestito lungo floreale e un blazer oversize di taglio maschile stupirà davvero tutti.