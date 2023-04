Come risparmiare sulla spesa senza sacrifici: i consigli di Benedetta Rossi per riempire il carrello spendendo pochi soldi

Tutti vorremmo andare al supermercato, spendere poco ma riempire la dispensa e il frigorifero. Per questo è importante seguire i consigli della food blogger più famosa d’Italia, Benedetta Rossi. Scopriamo di cosa si tratta.

La crisi economica e la guerra in Ucraina hanno portato inevitabilmente all’aumento dei prezzi dei beni di largo consumo e fatto schizzare alle stelle il costo delle bollette e del carburante.

Con tutte queste spese, molti italiani faticano ad arrivare a fine mese. Per evitare di avere il conto corrente in rosso, abbiamo necessariamente eliminato tutte le spese superflue e cambiato il nostro stile di vita.

L’inflazione sta modificando anche il modo di fare la spesa. Quando andiamo al supermercato siamo più consapevoli e responsabili.

Come risparmiare sulla spesa senza sacrifici: le regole fondamentali

Per cercare di ridurre il costo delle bollette, durante l’inverno, abbiamo abbassato il riscaldamento di 1 grado e cercato una tariffa più conveniente rispetto alla solita.

Ma come risparmiare al supermercato? Come riempire il carrello senza spendere una fortuna?

Ecco che ci viene in aiuto un personaggio molto amato in tutta Italia.

Benedetta Rossi è una delle più famose food blogger del web. Il suo blog e il canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta” sono molto apprezzati e seguiti.

Ogni giorno Benedetta ci mostra le ricette di piatti semplici e della tradizione. Ma non solo, la food blogger ci svela anche come evitare di spendere molti soldi al supermercato.

Vediamo alcuni consigli semplici ma molto utili.

Lista, carrello e prodotti di stagione

Come risparmiare sulla spesa senza sacrifici? Prima di tutto è necessario stilare una lista della spesa per evitare di comprare più prodotti di quelli che realmente ci servono. Inoltre, pianificare i pranzi e le cene ci farà risparmiare soldi e tempo.

Attenzione al carrello. Evitiamo di prenderne uno troppo grande per non cadere in tentazione e acquistare più di quello stabilito.

Prediligiamo i prodotti sfusi. Detersivi per il bucato e detergenti per le pulizie, costano meno. Inoltre, portando il contenitore da casa, si risparmia sul costo della plastica.

Compriamo sempre la frutta e la verdura di stagione. Hanno un prezzo inferiore ed sono più ricche di vitamine e minerali, rispetto a quelle coltivate fuori periodo. Se è possibile, acquistiamo questi alimenti al mercato oppure coltiviamoli nel nostro giardino. Ad esempio, le fragole sono facilissime da coltivare anche sul balcone di casa.

Occhio alle offerte, ma acquistiamo solo quello che serve.

Un piccolo trucchetto.

Gli alimenti in scadenza sono sempre super scontati. Un ulteriore consiglio

Possiamo ridurre i costi della spesa, senza rinunciare alla carne e al pesce. Se stai cercando un’alternativa alla costosa bistecca, puoi optare per la bistecca di collo di maiale. Oppure si può comprare dell’ottimo pollo o del tacchino.

Vuoi acquistare un pesce economico? Scegli quello azzurro. Buono, sano e ricco di omega 3.