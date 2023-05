Pochi la comprano ma questa carne economica è davvero magra, gustosa e proteica: Scarlett Johansson ne va matta

Spesso pensiamo che tutti i tagli di carne buoni e saporiti siano troppo costosi. In realtà, ce ne sono diversi che hanno un prezzo molto vantaggioso e sono ugualmente ricchi di importanti proprietà nutrizionali. Scopriamo insieme quale carne comprare dal macellaio.

La carne è un alimento molto versatile, che possiamo cucinare in tantissimi modi. Quante volte un hamburger o delle semplici fettine di vitello cotte in padella ci hanno salvato il pranzo o la cena.

La carne ha una notevole importanza nutrizionale. Infatti, è in grado di apportare proteine di alta qualità e vitamina B12.

Quanta carne mangiare secondo gli esperti

Ma come tutti gli alimenti, anche per questo prodotto è importante conoscere bene le porzioni e la frequenza di consumo.

Spesso sentiamo dire che la carne, in particolare quella rossa, è dannosa per la salute. In effetti, va mangiata con moderazione e senza esagerare.

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro consiglierebbe di consumare una quantità di carne rossa non superiore a 500 g alla settimana. Questo per limitare i problemi alla salute.

Quindi non dobbiamo eliminare completamente la carne rossa dalla nostra alimentazione, ma solo diminuire il suo consumo.

Pochi la comprano ma questa carne economica è davvero magra e ricca di minerali

Eppure, c’è un tipo di carne che spesso sottovalutiamo, ma che in realtà è molto gustosa. Parliamo di quella bianca (pollo, tacchino, coniglio, ecc.) ricca di proteine nobili.

In particolare, la carne di pollo conterrebbe ferro, potassio e zinco. Si tratta di un alimento facilmente digeribile e facile da masticare. Molto consigliato per gli anziani e i bambini.

Grazie al ridotto contenuto di grassi può essere consumata anche da chi è a dieta.

Del pollo si mangia praticamente tutto, ma sono le ali o alette ad essere la parte più saporita. Apprezzate anche per il loro costo molto ridotto.

Ma sai che questa parte del pollo è molto amata anche Scarlett Johansson? L’attrice statunitense, protagonista di molte pellicole di successo, ama mangiare le ali di pollo molto piccanti.

Mille ricette diverse

Se non siamo a dieta allora prepariamo le ali di pollo fritte, accompagnate da alcune salse gustose. Saranno davvero irresistibili.

Inoltre, possiamo metterle in forno con delle patate o delle verdure. Per renderle ancora più saporite, prima di cuocerle, facciamole riposare in una marinatura fatta di aromi, spezie, vino bianco e olio EVO.

Sono da leccarsi i baffi le ali di pollo cotte sulla griglia del barbecue. Croccanti fuori e tenerissime dentro. Sono così buone e saporite che non hanno bisogno di nessun condimento; aggiungiamo solo di un pizzico di sale a fine cottura.

Impanate, alla cacciatora, al sugo, ecc. Sono talmente tanti i modi per assaporare le alette di pollo che possiamo proprio sbizzarrirci.

Un piccolo consiglio. Prima di cucinarle è opportuno pulirle per bene. Se sulla Keyword

pelle sono presenti delle piume, stacchiamole con una pinzetta oppure bruciamole con il fuoco del fornello. Attenzione a non bruciarti.

Inoltre, per rendere le ali di pollo più magre, potresti eliminare la pelle.