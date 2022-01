Versatili e buonissime le patate sono una vera salvezza in cucina. Reperibili tutto l’anno questi tuberi amidacei favorirebbero anche il buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo. Inoltre, sono ricchi di proprietà nutritive.

Le patate si conservano facilmente in casa e possono durare anche per molti mesi. Per questo motivo cresce sempre di più il numero di chi decide di averne una scorta da utilizzare ad ogni evenienza.

Ricette buone, facili e veloci per conquistare tutti in poche mosse

Tantissime sono le ricette che si avvalgono della bontà e della consistenza delle patate. Tra le infinite combinazioni, suggeriamo questi medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto.

Persino le semplicissime patate duchesse possono trasformarsi in squisite opere d’arte grazie a questi turchetti.

Infine, ecco come lasciare gli ospiti a bocca aperta con delle semplici patate gonfie come mongolfiere e buone come non mai.

Questi sono solo tre dei numerosissimi esperimenti che si possono fare tra i fornelli utilizzando delle comunissime patate. Dunque, è importante conoscere i metodi migliori per conservarle alla perfezione.

Quindi, ecco come conservare a lungo le patate senza farle germogliare con questi piccoli accorgimenti che valgono oro in casa

Tutti le abbiamo in casa ma pochi sanno come conservare le patate in modo ottimale.

Innanzitutto è importante prestare attenzione al contenitore in cui decidiamo di conservare le patate. Di plastica o di legno il contenitore non deve presentare fessure di nessun tipo. Inoltre, si consiglia di rivestirlo con dei fogli di giornale per evitare il passaggio della luce.

Un elemento da non sottovalutare è il passaggio dell’aria. Far circolare l’aria è importante per ridurre il proliferare di muffe.

Attenzione, poi, al “clima interno” del contenitore. Un ambiente eccessivamente caldo farà raggrinzire e seccare più velocemente le patate. Invece, un clima troppo umido potrebbe compromettere la salute del prodotto facendolo marcire più in fretta.

Il valore di umidità ottimale oscillerebbe tra il 70 e l’80%.

Inoltre, la temperatura migliore per la giusta conservazione delle patate dovrebbe oscillare tra i 4 e i 12 gradi.

Rispettando queste regole le patate non germoglieranno così facilmente. Tuttavia, se le patate iniziano a germogliare si dovrebbe immediatamente rimuovere la parte interessata e consumare o conservare le patate in altro modo.

Conservazione in freezer: si o no?

Molte persone scelgono ogni anno di conservare la patate in freezer. Tuttavia, l’errore più comune è quello di congelarle da crude. Difatti, meglio se conservate in congelatore solo dopo la cottura. Bollite, fritte o cotte in padella non importa. Ciò che conta è farle raffreddare e inserirle in un sacchetto ermetico sigillato.

Per conservare al meglio le patate già fritte si consiglia di cospargerle di farina di riso oppure di farina di mais. Poi, una volta eliminato l’eccesso di farina andranno passate in padella per altri 2 minuti. Infine, bisognerà scolarle e lasciarle raffreddare. Solo dopo questo passaggio si potranno congelare in un sacchetto ermetico. In questo modo le patate conserveranno il sapore e il gusto più a lungo, parola della nonna. Ecco, dunque, come conservare a lungo le patate senza farle germogliare con questi piccoli accorgimenti che valgono oro in casa.