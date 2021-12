Gonfie come mongolfiere e buone come non mai, ecco come lasciare gli ospiti a bocca aperta con delle semplici patate

Il conto alla rovescia per le festività natalizie ormai è quasi giunto al termine. L’aria di festa, la spiritualità del Santo Natale e il desiderio di condividere attimi di felicità con le persone più care stanno invadendo le case di molti italiani.

Immancabili saranno anche le abbuffate natalizie. Occasioni ghiotte che renderanno felici grandi e piccini ma che faranno salire, inevitabilmente, anche l’ago della bilancia. D’altronde, come resistere alle straordinarie prelibatezze che si susseguiranno sulle nostre tavole tra Natale e Capodanno? Difficile dire di no alla bontà dei pandori e dei panettoni, soprattutto se arricchiti da questa crema eccezionale, pronta in pochissimi minuti e che farà impazzire tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Menù low cost per gli italiani che comunque non rinunciano al pesce

Secondo Coldiretti, il 71% degli italiani per queste festività ha già acquistato o sceglierà prodotti made in Italy. Possibilmente, anche sui prodotti ittici, nonostante il badget limitato a causa della crisi economica. Inoltre, sempre secondo l’indagine di Coldiretti, durante queste festività natalizie il consumo di pesce fresco avrà un incremento del 27% rispetto agli altri periodi dell’anno.

Molti italiani serviranno primi piatti con cozze e vongole. A tal proposito, ecco alcuni consigli utili per pulire e spurgare le vongole eliminando quella fastidiosa sabbiolina che arriva sotto i denti.

Per chi è stanco del solito baccalà, ecco una gustosissima ricetta che farà leccare i baffi a tutti.

Molti, poi, cucineranno anche questo gustosissimo primo piatto di pesce che consigliamo di aggiungere nel menù delle feste perché è facile e veloce.

Per quanto riguarda i contorni, sicuramente le patate sono molto gettonate per accompagnare sia piatti di carne che di pesce. Per evitare di servire sempre le solite patatine fritte o al forno, suggeriamo questa sfiziosissima ricetta.

Gonfie come mongolfiere e buone come non mai, ecco come lasciare gli ospiti a bocca aperta con delle semplici patate

Le patate soffiate sono quasi una magia in cucina. In realtà, dietro a tanta bontà si nasconde un semplicissimo sbalzo termico. Uno shock capace di rendere le patate degli ariosi palloncini salati. In che modo? Scopriamolo insieme.

Ingredienti per 2 persone

mezzo litro di olio di semi di arachidi;

3 patate medie;

sale q.b.

Procedimento

Sbucciare e tagliare le patate a fette sottili con l’aiuto di una mandolina. Attenzione a non immergerle in acqua. Poi, prendere due padelle con il fondo abbastanza spesso e versare la stessa quantità d’olio in entrambe. Poi, metterle sul fuoco. Una a fuoco alto e una a fuoco dolce. Friggere le patate prima nell’olio meno caldo (150° C) per 5 minuti e poi passarle subito nella padella con la fiamma alta (180°C) per qualche secondo.

Consigli utili

Adagiare pochi spicchi di patate alla volta e rigirarli più volte con la schiumarola. Una volta che stanno cominciando a gonfiarsi, spostare subito le patate nell’altra padella.

Una volta gonfie e dorate, scolarle e adagiarle sulla carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Infine, salare e servire ben calde. Saranno gonfie come mongolfiere e buone come non mai, ecco come lasciare gli ospiti a bocca aperta con delle semplici patate e far felici grandi e piccini in due semplici mosse.