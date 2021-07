Chi ha detto che semplici patate duchesse non possano trasformarsi in perfetti peccati di gola?

Buone e sfiziose ma soprattutto di facilissima preparazione, le cosiddette patate duchesse fanno impazzire da sempre grandi e piccini.

Bocconcini di patate che, tuttavia e nonostante il procedimento semplicissimo, non sempre riescono così bene. Il motivo? Probabilmente si commettono alcuni errori durante la preparazione e di certo si trascurano questi 4 trucchetti degli chef che potrebbero cambiare le sorti delle duchesse in un secondo.

Prima di conoscere tutti i segreti per patate duchesse praticamente perfette, si consiglia anche la ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto.

Persino le semplicissime patate duchesse possono trasformarsi in squisite opere d’arte grazie a questi turchetti

Tornando alle nostre patate duchesse, la verità è che ci sono alcune accortezze nella preparazione che migliorano notevolmente il risultato finale. Tuttavia, sono in molti a sottovalutarle cadendo nell’errore di considerare la ricetta un gioco da ragazzi.

L’errore principale che fanno in molti è quello di sostituire i tuorli con gli albumi. In altri casi, invece, si inserisce l’uovo intero. Ebbene, secondo molti chef questi sono errori che rovinano la consistenza delle duchesse. Il tuorlo è indispensabile per regalare alle patate quella consistenza morbida ma che riesce a mantenere la forma desiderata durante la cottura.

Attenzione al burro. Il rischio è quello di rendere le duchesse troppo molli, oltre che coprire il sapore delle patate con quello del burro.

L’impasto non va lavorato troppo. Altra regola d’oro per patate duchesse perfette è che bisognerebbe lavorare l’impasto davvero per pochi minuti.

Infine, non far cuocere troppo le patate. Anche in questo caso il rischio è quello di creare un impasto troppo colloso e che non si modella adeguatamente. Per gli chef è preferibile tagliare le patate a tocchetti per mantenere una cottura uniforme. Dunque, persino le semplicissime patate duchesse possono trasformarsi in squisite opere d’arte grazie a questi turchetti.