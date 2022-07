Tra gli inestetismi più temuti dalle donne non troviamo solo rughe e macchie della pelle. Quelle che una volta erano segni del passare del tempo fanno meno paura di cellulite e grasso. Al giorno d’oggi il focus si è spostato dal viso all’intero corpo.

Riuscire a trovare il proprio peso forma, mantenerlo, combattere le caratteristiche del fisico che non piacciono. Le donne lottano ogni giorno per accettarsi e non cedere ai modelli imposti dalla moda e dalla televisione. L’estate, anche a causa della prova costume, è il periodo dell’anno dove tutte le paure vengono fuori.

Ma ci sono tanti modi per imparare ad amarsi e uno di questi è prendersi cura di sé. L’allenamento fisico è parte di questo percorso e può portare a risultati straordinari.

Specificatamente scopriremo come combattere la cellulite di gambe, glutei e pancia in pochi minuti al giorno e 2 cibi estivi.

Andare al mare o in piscina non sarà utile solo per ristorarsi dal caldo. La forza dell’acqua si può utilizzare per creare programmi d’allenamento ad hoc per perdere peso o tonificare i muscoli. Inizieremo con 2 esercizi che fanno lavorare tutta la parte inferiore del corpo.

Come combattere la cellulite di gambe, glutei e pancia e tornare in forma in poche settimane grazie a 2 alimenti e 2 esercizi in acqua

Ci siamo riproposte di perdere quei chili di troppo che avvolgono gambe, fianchi e pancia. Sono queste le zone insidiose dove compare l’odiata cellulite, difficilissima da eliminare, ma non impossibile.

Chi ha la possibilità di recarsi quotidianamente al mare o in piscina, dedicando 10 minuti all’allenamento, avrà risultati assicurati in minor tempo. Infatti, la resistenza dell’acqua (soprattutto salata) aumenta le nostre prestazioni oltre a stimolare la microcircolazione.

Per chi non ha mai fatto workout in acqua, suggeriamo 2 esercizi poco impegnativi, ma molto efficaci. Le alzate laterali e frontali delle gambe sono uno dei primi movimenti, capaci di stimolare i muscoli e garantire una migliore tonicità in poco tempo.

Lo stesso movimento fa lavorare i glutei e la parte laterale del busto, dunque le parti interessate dalla cellulite. L’obiettivo è portare le gambe più in alto possibile lateralmente, davanti a noi e anche dietro compiendo 3 serie da 15 ripetizioni per gamba.

Il secondo esercizio contro la cellulite consiste semplicemente nel camminare portando le braccia davanti al corpo e incrociando le dita delle mani. Con un movimento dall’alto verso il basso, spostiamo l’acqua creando un vortice in corrispondenza della pancia e poi delle cosce. Così faremo un massaggio e tonificheremo le braccia.

Terminiamo con 2 cibi, amici della lotta contro la cellulite. Pare che pomodori e cetrioli, per la presenza di antocianine, potassio e acido folico, proteggano dall’azione dei radicali liberi e dal ristagno di liquidi.

