Una nuova settimana è da poco iniziata. Oggi è martedì 12 luglio. Per molte persone, le vacanze si avvicinano sempre più. In città, al mare o in montagna, è sempre utile dare un’occhiata all’oroscopo, per vedere cos’hanno in serbo per noi astri e pianeti. Per 4 segni zodiacali, tra cui il Cancro, il mese di luglio è iniziato in maniera un po’ burrascosa. Ma non c’è da disperare. Nei cieli nulla rimane immobile. I Pianeti girano di continuo per entrare nei vari segni. Dunque, le previsioni cambiano di settimana in settimana. Ecco perché è utile consultare l’oroscopo almeno un paio di volte la settimana. C’è chi, addirittura, lo consulta quotidianamente.

Questa settimana, l’evento astrologico di maggior rilievo, è l’ingresso della Luna nel segno del Capricorno. Evento che avrà luogo proprio domani, mercoledì 13 luglio. Andiamo quindi a scoprire cosa ciò comporterà. Premettiamo subito che, per molti segni, ci sarà un grande risveglio in campo sentimentale. Ma andiamo a dare un’occhiata un po’ più nello specifico!

Luna piena in Capricorno porta strepitose novità all’Ariete e un vagone carico d’amore e passione ad altri 2 segni zodiacali

Novità importanti riguarderanno il segno dell’Ariete. In campo lavorativo arriveranno nuovi e interessanti progetti. In campo amoroso, invece, potrebbero arrivare messaggi calienti da una persona inaspettata. Potrebbe essere una vecchia fiamma che tenta delle avances… I single potrebbero cedere alla tentazione e intraprendere una relazione prettamente estiva, all’insegna della passione più sfrenata. Le coppie stabili avranno voglia di godersi un po’ di tempo libero insieme, con viaggetti e gite fuori porta. Attenzione poi ad un messaggio inaspettato da cui poter ricavare grandi guadagni!

Continuiamo ora la nostra dissertazione astrologica e scopriamo quali sono gli altri segni che, nelle prossime giornate, avranno gli occhi a cuoricino.

Capricorno e Vergine

Sempre ligi al dovere, i Capricorno si lasceranno un po’ andare. Si prenderanno una pausa dal lavoro, a tutto vantaggio dell’amore e dei sentimenti. Chi è in coppia si ritaglierà momenti da vivere in tutta serenità con il proprio partner, magari organizzando un week end in qualche meta romantica, ad esempio sul lago. I single, invece, si daranno alla pazza gioia. Incontri molto interessanti.

Anche per il segno della Vergine, l’amore e i sentimenti predomineranno in questa settimana appena cominciata. Tutto filerà liscio per le coppie rodate. Mentre i single dovranno invece fare attenzione a eventuali nuovi incontri che potrebbero rivelarsi delle grandi delusioni. Meglio essere prudenti per evitare cocenti delusioni. Ecco quindi cosa porterà nei giorni a venire la Luna piena in Capricorno.

