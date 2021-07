In vacanza al mare abbiamo la possibilità di allenare e tonificare il corpo evitando sudore e fatica. Esistono moltissime tipologie di esercizi che si possono fare in acqua o sulla battigia. Molti di essi consentono di perdere peso e calorie con facilità e con sessioni brevi di allenamento. Tutti sanno che uno dei punti più difficili da tonificare sono le braccia. Precisamente è la parte sotto le braccia a dare più problemi quando crea il cosiddetto “effetto a tendina”.

Per eliminare gli accumuli di grasso sotto le braccia non basta lavorare sui muscoli. Sono necessari infatti degli esercizi specifici e localizzati. In acqua è possibile lavorare su alcune parti del corpo che solitamente perdiamo di vista nel normale allenamento. Solo col nuoto a stile libero le braccia lavorano molto e con movimenti che normalmente non facciamo. Alternare gli stili, poi, è un ottimo modo per allenare tutti i muscoli di braccia e spalle. Per i tricipiti è necessario lo stile a dorso. Per i bicipiti meglio sfruttare lo stile libero che scolpisce anche le spalle. Ancora, vediamo come avere braccia toniche e senza pelle flaccida con 3 esercizi da fare in acqua.

Braccia toniche e senza pelle flaccida con 3 semplici esercizi da fare in acqua

Il primo esercizio consiste nell’entrare in acqua fino a bagnare il petto. Si parte con le braccia distese lungo i fianchi. Con il palmo delle mani aperte e i gomiti attaccati al corpo si sposta l’acqua facendo un movimento verso le spalle. Si finisce riportando l’avambraccio alla posizione di partenza. Da ripetere almeno 2 volte per 20 ripetizioni.

Successivamente, un esercizio davvero facile ed efficace sfrutta la forza di resistenza dell’acqua. Si parte con le braccia aperte lateralmente all’altezza delle spalle. Si prosegue con i palmi aperti cercando di spostare l’acqua portando le braccia davanti e dietro. Il movimento deve essere lento e accompagnato dall’inspirazione e dell’espirazione.

Per l’ultimo esercizio si parte con le braccia stese in avanti a livello delle spalle. I palmi delle mani devono essere ben aperti e rivolte verso il basso. In questa posizione si portano le braccia verso il basso fino a farle arrivare dietro il busto. In questo modo si allena proprio quella sezione di braccio dove tende ad accumularsi il grasso. Allo stesso tempo, con tutti e tre gli esercizi, si rafforzano i pettorali e i deltoidi. Per sfruttare il mare e dimagrire, in questo articolo si trovano 3 esercizi per tutto il corpo.