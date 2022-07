Il profumo dell’estate si lega indissolubilmente anche a piante aromatiche, fiori e frutti di stagione. Tra le aromatiche più profumate protagoniste proprio di questa stagione troviamo il basilico ma anche la salvia, il rosmarino e il timo. Sono piante molto belle ma difficili da mantenere sane e rigogliose. Sarà necessario procedere con cure specifiche, specialmente per quanto riguarda timo e basilico, a parere di molti le più delicate. Tra le aromatiche meno diffuse ma ugualmente pazzesche troviamo il basilico limone, una speciale tipologia di basilico il cui aroma ricorda quello del limone. Le regole per la coltivazione sono simili a quelle per il basilico classico.

Per allontanare le zanzare in modo naturale da casa e giardino non il bicarbonato ma questa pianta che profuma di limone

Si tratta di una pianta aromatica che dovrà essere messa a dimora solamente una volta che il freddo notturno sarà lontano. Anche se resiste maggiormente al freddo rispetto al classico basilico non sopravviverà al di sotto dei 10 gradi. La temperatura ideale a cui coltivarlo si aggira attorno ai 20 gradi. I mesi centrali dell’estate, luglio e agosto, sono perfetti per procedere alla raccolta delle foglie e alla eliminazione dei fiori. Il terreno da utilizzare, sia in vaso che in piena terra, dovrà essere ricco ma anche drenante. La posizione in cui sistemarlo dovrà essere soleggiata e molto luminosa. Da ricordare, poi, la necessità di annaffiare regolarmente evitando di lasciare seccare il terreno tra una annaffiatura e l’altra. La frequenza delle annaffiature dipenderà molto anche dalle temperature esterne, in caso di caldo torrido sarà bene aumentare le irrigazioni.

Rischi e malattie

Una irrigazione eccessiva potrebbe comportare un marciume generalizzato all’apparato radicale. Inoltre, tra le patologie che potrebbero colpire il basilico limone una è legata alla presenza di botrite. Si riconoscerà per via di macchie nerastre che tenderanno a formarsi sulle foglie ma non solamente in questa zona. Il basilico limone, poi, andrà irrigato con acqua piovana ove possibile. Infatti, così facendo si eviterà di riempire eccessivamente di calcare il terreno, specialmente del basilico in vaso.

Come utilizzare

Il basilico limone sarà ottimo da utilizzare al posto di quello classico per insaporire diversi piatti. Tra questi ottimi quelli a base di pesce o di pollo ma anche per le insalate. Una volta raccolto andrà consumato subito perché perderà velocemente il suo aroma. In alternativa si potrà mettere sott’olio oppure nel congelatore. Al di fuori della cucina si potrà utilizzare, in forma di olio essenziale, per contrastare il prurito e l’irritazione dovuta a punture di zanzare o insetti. L’odore della pianta di basilico limone, poi, potrebbe essere utile per allontanare le zanzare in modo naturale da casa e giardino al posto del bicarbonato.

