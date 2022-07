Per eseguire molte ricette abbiamo bisogno di alcuni prodotti che di solito compriamo. Se abbiamo un piccolo giardino o un terrazzo potremmo aver voglia di coltivare un orto. Raccogliere zucchine, carote e patate e poi mangiarli è una bella soddisfazione. Putroppo le piante in generale e quelle dell’orto in particolare potrebbero essere in pericolo a causa degli insetti. Ce ne sono di vario tipo e il loro attacco comprometterebbe il raccolto.

Ci sono, però, alcuni metodi per contrastarli. Tra poco scopriremo come combattere i parassiti delle piante di patate e di altro tipo in modo naturale.

Un pericolo per le solanaceae

Uno dei nemici delle solanaceae è un coleottero chiamato dorifora. Il nome sembrerebbe simpatico così come l’aspetto con strisce gialle nere. Putroppo è un parassita molto dannoso soprattutto per le patate e le melanzane. Compare soprattutto in tarda primavera, dopo aver trascorso l’inverno sotto terra. Rosicchia le piante e poi depone le sue innumerevoli uova sotto le foglie.

Per proteggere l’orto si potrebbero provare alcuni sistemi. Uno consiste nell’ispezionare con i guanti la pianta che presenta della sofferenza, quindi foglie gialle e secche o tuberi intaccati. Se si notano le uova bisognerà toglierle.

Per le larve potrebbe essere utile il bacillus thuringiensis. Un rimedio naturale molto usato contro i parassiti adultiè l’olio di Neem. Si potrebbe usare puro, spruzzato sulle piante oppure in una soluzione. In 5 litri di acqua tiepida mescolare 50 ml di olio di Neem e 50 ml di alcol etilico. Versare questa soluzione in uno spruzzino e nebulizzare.

Come combattere i parassiti delle piante di patate e pomodoro come la dorifora con rimedi naturali

Ci sono poi altri parassiti dannosi soprattutto per i pomodori e le zucchine e altre piante dell’orto. Gli afidi possono far notare la loro presenza se le piante hanno le foglie accartocciate oppure presentano la melata, una specie di patina zuccherina. Per prevenire il loro attacco si potrebbero piantare nell’orto aglio e cipolle. Sulla pianta alcuni consigliano pure come prevenzione l’uso di caolino. Questo minerale su alberi da frutto, viti, olivo e piante dell’orto sembra utile per prevenire l’attacco di vari parassiti.

Manualmente gli afidi si possono togliere con guanti e pezzuole, magari impregnate di olio di Neem. In alternativa si può usare dell’acqua con un po’ di sapone di Marsiglia. Un altro sistema naturale potrebbe essere l’impiego di olio di soia.

Un altro parassita da cui difendere il nostro orto è la nottua. Queste larve di lepidotteri si nutrono soprattutto di foglie, anche se alcuni tipi preferiscono le radici. Ci sono nottue che attaccano preferibilmente il pomodoro e altre piante da frutto. Come per le dorifere, anche in questo caso prodotti con il bacillus thuringiensis potrebbero funzionare contro le nottue. Nella prevenzione potrebbe essere utile un infuso di salvia.

Abbiamo visto, quindi, che possiamo contrastare la presenza di insetti con semplici metodi.

