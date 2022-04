Per allontanare lepri e conigli dall’orto e coltivare carote e patate in sicurezza possono servire queste piante e altri rimedi naturali

In molte case, belle piante da interno adornano alcune stanze. Se si hanno balconi o terrazze il loro numero può aumentare così come le specie. Un classico sono ormai le piante aromatiche, utili in cucina ma anche per tenere lontani alcuni insetti. A proposito di cucina, oltre alle erbette è il sogno di tanti curare un piccolo orto. Con degli accorgimenti si possono coltivare pomodorini o altro anche su un terrazzo. Raccoglierli darà molta soddisfazione.

Avendo un ampio giardino si può riservarne una parte alla semina degli ortaggi. Si potrebbe delimitare con una piccola staccionata. L’attività di giardinaggio e la coltivazione di patate, carote, pomodori o melanzane sono molto utili. Non solo rendiamo lo spazio esterno più colorato e accogliente, ma possiamo avere dei benefici anche a livello mentale. La cura delle piante, infatti, è rilassante e mantiene fisico e mente attivi.

Come difendere l’orto da incursioni animali

Può capitare che gli sforzi e le attenzioni verso il nostro orto siano minacciati da alcuni animali. Forse abbiamo intravisto degli animaletti in giro e abbiamo trovato alcune colture distrutte. Oltre a costruire un riparo in legno o con delle reti, nel frattempo, per allontanare lepri e conigli dall’orto basta procurarsi alcuni rimedi naturali. Questi animali sono sensibili e gradiscono poco alcuni odori e sapori. Per fare un dissuasore spray occorrono:

uno spruzzino;

salsa Tabasco;

acqua.

Scaldare 4 litri d’acqua e versarla in un bidoncino. Aggiungervi un cucchiaio di salsa Tabasco, avvitare il coperchio e agitare per mescolare il tutto. Versarne adesso un po’ nella bottiglietta spray e spruzzare nella zona dove di solito entrano i conigli o le lepri. Ripetere almeno 4 sere consecutive. Appena gli animali assaggeranno l’erba impregnata di questa miscela eviteranno di tornare.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di mischiare acqua e aceto.

Per allontanare lepri e conigli dall’orto e coltivare carote e patate in sicurezza possono servire queste piante e altri rimedi naturali

Se si hanno irrigatori automatici, conigli e lepri potrebbero essere dissuasi dal tornare se si bagnano di frequente entrando in giardino. Per evitare che si nascondano sarebbe utile mantenere il prato curato e sigillare o chiudere fori e crepe.

Sembrerebbe che questi roditori non sopportino alcuni tipi di piante. Potrebbe essere utile, quindi, sistemare nello spazio esterno l’edera, l’Amaryllis, la felce e la balsamina. I conigli, inoltre, sembrano non gradire nemmeno alberi come il pino, la magnolia e l’acero.

Attorno all’orto si potrebbe spargere del peperoncino tritato. Sarebbe meglio farlo a una distanza di mezzo metro o un metro al massimo dalle colture dell’orto. Per potenziarne l’effetto, distribuire tutt’intorno anche dell’aglio spezzettato. Piantare l’aglio sarebbe anche un’ottima idea.

Lettura consigliata

Per allontanare zanzare, mosche e pappataci da casa e giardino ecco le piante e altri rimedi naturali utili oltre alla citronella