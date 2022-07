In un recente passato gli stranieri chiamavano l’Italia il Paese della pasta, della pizza e del mandolino. In effetti l’eccellenza musicale si accompagna da tanto tempo a quella culinaria.

Unire farina e acqua è un’azione che ha origini millenarie. La pasta come la intendiamo noi, però, probabilmente risalirebbe a qualche migliaio di anni fa. La parola pasta si alternava con il termine lagana, indicante un impasto tirato e tagliato a rettangoli o strisce larghe.

Fino a oggi farina e acqua hanno dato forma a tanti tipi di prodotti. La pasta è uno dei piatti preferiti sia dagli Italiani che da molti stranieri. La carbonara, l’amatriciana, la pasta al pesto di basilico, alle vongole o con un semplice sugo sono ricette gustose e ormai dei pilastri della nostra cucina. Se parliamo di lasagne, pensiamo al ragù e alla besciamella come condimenti classici. Per una versione meno elaborata, veloce e light potremo eseguire una semplice ricetta.

Ci occorreranno per 4 persone:

12 lasagne fresche;

7 zucchine;

300 g di robiola;

100 g di speck;

200 ml di latte;

100 g di Parmigiano;

50 ml di vino bianco;

una cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Queste lasagne estive con zucchine senza besciamella e mozzarella sono veloci e buone per pranzo o cena

Ora che conosciamo ciò che occorre per questo piatto procediamo con le istruzioni per prepararlo.

Lavare, asciugare le zucchine e tagliarle a fette poco spesse. Tritare la cipolla e metterla a imbiondire in una padella in olio caldo. Aggiungere le zucchine e farle cuocere per qualche minuto. A questo punto sfumare con il vino bianco. Prendere le fette di speck e tagliarle a striscioline. Mescolare e lasciare cuocere per 10 minuti.

Nel mentre mettere in una ciotola la robiola, 80 g di Parmigiano grattugiato e il latte e mescolare. Quando le zucchine saranno cotte, cominciare a preparare la teglia. Oliare leggermente il fondo e disporre uno strato di lasagne fresche. Poi distribuire un po’ di crema ai formaggi e le zucchine con lo speck. Sisteemare poi di nuovo le lasagne. Continuare a formare gli strati con tutti gli ingredienti. Sull’ultimo potremo versare un filo d’olio e il Parmigiano rimasto.

Mettere la teglia nel forno preriscaldato a circa 200 gradi e cuocere per 20 minuti.

Queste lasagne estive con zucchine senza besciamella sono un’alternativa più leggera rispetto alle classiche. Quindi, possiamo preparare qualcosa al forno ogni tanto anche in estate, basta servire il piatto un po’ tiepido.

